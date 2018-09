Seconda giornata Coppa del Mondo di Sci d’erba a Santa Caterina Valfurva

Festa del Fatto Quotidiano - le foto di Umberto Pizzi della prima e Seconda giornata alla Versiliana – GALLERY : Le foto dei protagonisti della Festa del Fatto Quotidiano, in programma fino al 2 settembre nel Parco della Versiliana a Marina di Pietrasanta (Lucca). Dalla serata di apertura con Carlo Verdone alle interviste di Peter Gomez per la Confessione con Giancarlo Giorgetti e Nicola Zingaretti, al dibattito sul lavoro con Stefano Feltri, Salvatore Cannavò, Maurizio Landini, Laura Castelli e Massimo Mallegni, fino ...

Serie BKT Seconda giornata Crotone – Foggia stadio Ezio Scida domenica 2 settembre ore 21 - 00. Si prevede il tutto esaurito (oltre 3100 gli abbonamenti sottoscritti). Ex il tecnico Stroppa e il centrocampista Kragl - tra i pitagorici assente il difensore Golemic per squalifica : Probabili formazioni: Crotone (3-5-2): Cordaz, Faraoni, Sampirisi, Marchizza, Rohden, Benali, Molina, Stoian, Martella, Nalini, Spinelli. All. Stroppa Foggia (4-4-2): Bizzarri,

US Open 2018 : i match della Seconda giornata. Esordio per Federer - Djokovic e Sharapova. Tocca a Fabio Fognini : seconda giornata agli US Open 2018 ed è il momento soprattutto dell’Esordio nel torneo di Roger Federer e Novak Djokovic. Grande attesa per due dei grandi favoriti per la vittoria, ma che, andando avanti entrambi, si incroceranno già nei quarti di finale. Lo svizzero se la vedrà con il giapponese Yoshihito Nishioka, mentre il serbo affronterà l’ungherese Marton Fucsovics. Due partite sulla carta abbastanza agevoli, come quella anche ...

VIDEO Roma-Atalanta 3-3 - gli highlights della Seconda giornata di Serie A. Grande rimonta dei giallorossi : Pirotecnico 3-3 all’Olimpico tra Roma ed Atalanta nella seconda giornata di Serie A 2018-2019. Avanti per 1-0 dopo appena 2 minuti grazie ad una rete di Pastore, i padroni di casa hanno subito la furia orobica: prima Castagne, poi una doppietta del neo-acquisto Rigoni hanno completamente ribaltato il match al 38′. Nella ripresa ci ha pensato Florenzi a suonare la carica per i giallorossi andando a segno al 60′, prima del ...

Serie A - la moviola della Seconda giornata : ROMA - Andiamo ad analizzare tutti gli episodi dubbi della seconda giornata di Serie A partendo dalla sfida di San Siro tra Inter e Torino INTER-TORINO Non ci sono episodi clamorosi che macchiano la ...

Fantacalcio 2018-2019 : i voti e i risultati della Seconda giornata. Tutti i bonus e malus : In attesa del match di questa sera tra Roma e Atalanta allo Stadio Olimpico, si può fare già un bilancio quasi completo su quel che è stata la seconda giornata del campionato di calcio di Serie A 2018-2019. Juventus, Napoli e la sorprendente Spal a punteggio pieno mentre l’Inter di Luciano Spalletti ha solo 1 punto e sta stentando non poco in questi primi vagiti dell’annata calcistica tricolore. Ma questo non è il solo aspetto ...

VIDEO Inter-Torino 2-2 - gli highlights della Seconda giornata di Serie A : L’Inter non va oltre il 2-2 in casa contro il Torino nella seconda giornata della Serie A di calcio, le reti di Perisic e de Vrij nel primo tempo non bastano, il Torino rimonta nella ripresa con Belotti e Meite. I nerazzurri sono già a -5 in classifica da Juventus e napoli, a punteggio pieno. Di seguito le azioni salienti e le reti della sfida. Inter Milan vs Torino 2-2 Full Match highlights & GOALS 27/08/2018 HD: ...

Serie A 2018-2019 - risultati e classifica dopo la Seconda giornata. Goleada della Fiorentina - l’Inter non va oltre il pari : Le sfide domenicali della seconda giornata di Serie A consegnano alcuni risultati interessanti: l’Inter, dopo il tonfo di Reggio Emilia all’esordio, non va oltre il pari in casa contro il Torino. Finisce 2-2 con i nerazzurri che si fanno rimontare due reti. Goleada della Fiorentina, che schianta per 6-1 il Chievo, il quale la scorsa settimana aveva fatto tremare la Juventus. La SPAL, vittoriosa nel pomeriggio sul Parma per 1-0, ...

Serie A - la diretta gol : i risultati della Seconda giornata in tempo reale : INTER-TORINO 0-0 , clicca qui per il racconto live del match , GENOA-EMPOLI 0-0 , clicca qui per il racconto live del match , FIORENTINA-CHIEVO 0-0 , clicca qui per il racconto live del match , ...

Serie A - Seconda giornata : Spal-Parma 1-0 : 19.56 Sei punti in 2 gare per la sorprendente Spal: a Bologna (Mazza di Ferrara indisponibile per lavori) Parma ko 1-0 nel primo (dei tanti)derby della via Emilia Molta grinta ma poche idee in un 1°tempo noioso e senza emozioni. Due tentativi estensi con Missiroli di testa e e Lazzari dalla distanza:nessun problema per Sepe.Ducali non pervenuti in attacco. Ad inizio ripresa la Spal colpisce (49'):cross Lazzari,splendida girata volante di ...