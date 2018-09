«Se vuoi essere felice | impara a pensare come un vecchio»

GHOST OF TSUSHIMA : Scegli il Samurai che vuoi essere : Il 2019 sarà l’anno di Ninja e Samurai, tra le uscite previste vi è GHOST of TSUSHIMA, la nuova esclusiva Playstation 4, la quale ci porta nel Giappone Feudale ricreato dai ragazzi di Sucker Punch. GHOST of TSUSHIMA: Il Samurai dal duplice approccio Chris Zimmerman di Sucker Punch in occasione di una recente intervista ha affermato: GHOST of TSUSHIMA è un gioco open world, i giocatori potranno Scegliere il ...