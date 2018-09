Se il remake di Suspiria evoca le giustiziere di Me-too e l' utopia di donne

huffingtonpost

: #Venezia75 Per 'Suspiria' di Guadagnino, applausi e qualche dissenso. Al Festival il remake dell'omonimo classico h… - Agenzia_Ansa : #Venezia75 Per 'Suspiria' di Guadagnino, applausi e qualche dissenso. Al Festival il remake dell'omonimo classico h… - RollingStoneita : Il frontman dei @radiohead ha aperto il proprio canale Instagram con una misteriosa clip che potrebbe essere un nuo… - tg2rai : Alla Mostra del cinema di #Venezia75 arriva Luca Guadagnino con il remake di ’Suspiria’ di Dario Argento. Ieri sera… -

(Di sabato 1 settembre 2018) Cos'ha in comune il "" di Luca Guadagnino con l'originale , l'incubo rosso sangue di Dario Argento uscito quarantun anni fa? Jessica Harper. L'innocenza incarnata per Brian De Palma, che l'aveva lanciata nel suo "Il fantasma del palcoscenico". Argento la accalappiò al volo come controfaccia alle streghe del suo convitto. Comunico a Guadagnino la mia emozione nel rivederla per pochi minuti –anche oggi che ha 68 anni- nel suo, e anche dal vivo qui al Lido. "Jessica è stata un shock del mio immaginario- risponde- ma non solo a me, a tutti noi era chiaro che qui la sua testimonianza era una'inevitabilità".Togli Jessica, ed è un altro film. Che a molti non è piaciuto, ma ha il merito di inventare radici e ragioni storiche per l'orrore, i sabba, la setta muliebre. Per il regista sono i fantasmi del nazismo che gravano sulla Berlino del ...