Scuola | Miur nuovamente sconfitto | riammesso docente musicista jazz nelle graduatorie

Scuola - trattativa Miur Sindacati il 6 settembre : news 31/8 : news 31/8 – Riprende il prossimo giovedì 6 settembre 2018 la trattativa Miur Sindacati sui temi caldi della Scuola. La settimana prossima è prevista la ripresa della trattativa fra il Miur e le maggiori organizzazioni sindacali a proposito delle tante questioni rimaste in sospeso riguardanti il mondo della Scuola. trattativa Miur Sindacati: ecco i punti […] L'articolo Scuola, trattativa Miur Sindacati il 6 settembre: news 31/8 ...

Scuola - Ata : per il Miur non si fanno più contratti fino ad aventi diritto : 29 agosto 2018 - , Teleborsa, È di queste ore la notizia che sta aumentando la già abbondante confusione che domina il mondo della Scuola e riguardante il personale Ata in varie zone d'Italia: non potranno essere pubblicate le graduatorie di terza fascia Ata definitive fino a che non saranno rese pubbliche nelle città ...

Genova - Miur : “Nessuno dei ragazzi sfollati perderà un giorno di Scuola” : Il ponte è crollato, ma gli studenti genovesi non rischiano di perdere parte dell’anno scolastico. Non solo, perché Giovanna Boda, a capo Direzione generale per lo studente, l’integrazione e la partecipazione del ministero dell’Istruzione, ha dichiarato che il Miur si impegnerà affinché “Nessuno dei ragazzi sfollati perderà un solo giorno di scuola”. Di là dell’urgenza casa, dei dibattiti sulla nazionalizzazione o meno delle ...

Scuola - bonus 500 euro docenti : comunicato ufficiale Miur : Il bonus 500 euro per la formazione e l’aggiornamento professionale dei docenti è stato confermato anche per quanto riguarda l’anno scolastico 2018/2019. A questo proposito segnaliamo che il Ministero dell’Istruzione ha diramato un comunicato ufficiale attraverso il quale si rende noto che il personale docente beneficiario del bonus è tenuto a spendere le eventuali somme residuali entro il […] L'articolo Scuola, bonus 500 ...

Scuola - riapertura graduatorie : nuova nota Miur scelta sedi - domanda al 10 settembre : E' stata pubblicata nella giornata di ieri, 20 agosto 2018, la nuova nota Miur (protocollo 0036820) relativa alle graduatorie di istituto del personale docente ed educativo per la scelta delle sedi scolastiche e per l'inserimento del titolo di specializzazione sul sostegno da effettuarsi attraverso il modello B entro il 10 settembre prossimo. Sono tre, pertanto, le casistiche riportate nella nuova nota del ministero dell'Istruzione: la ...

Scuola - ministro Bussetti : incontro al Miur con i sindacati - il comunicato ufficiale : Attraverso una nota pubblicata sul proprio sito ufficiale, Cisl Scuola rende noto che giovedì prossimo, 23 agosto, il ministro dell’Istruzione, Marco Bussetti, incontrerà in Viale Trastevere una delegazione delle principali organizzazioni sindacali. Questa la nota diffusa poco fa dal sindacato di Maddalena Gissi. ministro Bussetti incontra i sindacati giovedì 23 agosto ‘Come richiesto dalla CISL Scuola e dalle altre organizzazioni, ...

Scuola - ultime notizie FIT : indicazioni Miur per inserimento supplenza a SIDI : Il Ministero dell’Istruzione ha fornito particolari istruzioni alle scuole per la gestione delle funzioni SIDI in merito alle nomine dei docenti ammessi al terzo anno FIT: le istruzioni sono state fornite tramite un apposito messaggio. Questo il percorso SIDI da seguire: Fascicolo personale Scuola->Gestione Corrente-Assunzioni e Ruolo –>Gestione Assunzioni a Tempo Determinato–>supplenza III° anno Percorso FIT–>Acquisire ...

Scuola - Ferragosto caldo per il Miur con la protesta dei precari : Sarà un inizio d'anno scolastico di fuoco : alla vigilia di Ferragosto, altre sigle sindacali nazionali - Cub, Cobas e Unicobas - hanno dato la loro adesione alla manifestazione del personale precario ...

Scuola. Roma Capitale e Miur siglano protocollo d’intesa triennale : Garantire un approccio sinergico riguardo i dati sulle iscrizioni nelle scuole (infanzia, elementari, medie), gli aspetti finanziari e patrimoniali, le

Scuola : protocollo Comune-Miur per condivisione dati iscrizioni - aspetti finanziari e patrimoniali - contrasto evasione scolastica e povertà ... : Interventi mirati e in coordinamento tra le due parti implementeranno il raccordo tra Scuola e mondo del lavoro, tramite opportunità formative di alto e qualificato profilo per l'acquisizione di ...

Assunzioni Scuola 2018 - come fare : istruzioni operative del Miur : Erano state annunciate dal Ministro dell’istruzione Marco Bussetti e da un decreto che ha stabilito i posti riservati alle Assunzioni scuola 2018/2019. Sono ben 57.322 quelle previsti per le Assunzioni in ruolo del personale docente della scuola d’infanzia, primaria e secondaria, per il prossimo anno scolastico (43.993 posti comuni, nonché 13.329 posti di sostegno). Scarica qui il Decreto del Miur Con una Nota il Miur ha comunicato ai vari ...

Scuola - nota Miur su pubblicazione DM assunzioni docenti 2018/9 : le istruzioni : Ieri, 2 agosto, il Miur ha trasmesso il Decreto Ministeriale N. 579/18, tramite la pubblicazione della nota numero 35110, contenente le autorizzazioni delle 57.322 assunzioni in ruolo del personale docente per il 2018/2019, nonché le relative istruzioni operative riguardanti le operazioni di assunzione. Nei giorni scorsi erano già state pubblicate le tabelle analitiche dei contingenti, tabelle che contenevano la suddivisione dei posti per ...

Assunzioni 2018/19 docenti Scuola : le tabelle analitiche Miur : Il Miur ha confermato che le Assunzioni 2018/19 del personale docente della scuola, in totale corrisponderanno a 57.322 unità. Le nomine in ruolo su posti di sostegno saranno 13.329. Il Ministero dell’istruzione ha messo a disposizione le tabelle analitiche (per tipologia di posto/classe di concorso e per provincia) .--I 57.322 posti autorizzati dal MEF per le Assunzioni 2018/19 dei docenti della scuola sono già stati suddivisi analiticamente. I ...