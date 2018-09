Scuola | as 2018 19 | guida alle supplenze dalle graduatorie provinciali

Scuola - 1 settembre 2018 : chi deve prendere servizio? : Quali docenti della Scuola sono obbligati a prendere servizio il 1° settembre 2018, prima che inizino le lezioni? A parte coloro che prendono parte a specifiche attività predisposte prima del rientro tra i banchi di Scuola, vi sono alcune categorie di docenti che devono per forza maggiore prendere servizio a partire dall’inizio dell’anno scolastico. Chi […] L'articolo Scuola, 1 settembre 2018: chi deve prendere servizio? ...

Alla Scuola delle Arti di Roma presentazione dei corsi d’arte e musica 2018 / 2019 : Sabato 15 settembre 2018 h. 18:00 – 21:00 c/o Scuola delle Arti – Roma (via G.B.Tiepolo 13/a) Festa di apertura – aperta al pubblico – presentazione dei corsi d’arte e musica 2018 / 2019 per adulti e bambini Si tiene sabato 15 settembre 2018, a pArtire dalle ore 18:00 e fino alle ore 21:00 a ingresso gratuito e aperto al pubblico di ogni età, presso la Scuola delle Arti di Roma di via G.B.Tiepolo 13/a, nella zona Flaminio, ...

Scuola - il calendario 2018-2019. Date d'inizio - fine - vacanze ed esami : Il ritorno sui banchi varia da regione e regione: inizia la provincia di Bolzano il 5 settembre. Maturità: la prima prova sarà il 19 giugno. Il ministro Bussetti: "Modifiche all'esame"

Stop al 'caro-Scuola' - accordo tra librai e consumatori - Italia Economia n. 35 del 29 agosto 2018 : Porre un freno ai rincari per i libri di testo, garantire i buoni scuola e dare informazioni trasparenti. Sono i principi base dell'accordo tra Adiconsum e Ali, l'Associazione librai Italiani di ...

Quando inizia la Scuola? Date ufficiali calendario scolastico 2018/19 : Fra poche settimane in diverse regioni si ritorna sui banchi, per cui la domanda che tutti si fanno è: Quando inizia la scuola? Quando riprenderanno le lezioni, in base al calendario scolastico 2018/19? Docenti e studenti, siete già pronti al via? Rientro a scuola 2018/19: le Date di inizio di ogni regione Ogni regione ha

Aumento spese Scuola : nel 2018 le famiglie sborseranno in media 526 euro : Mandare i propri figli a scuola costerà di più nel 2018. Come rilevato dall'Osservatorio nazionale di Federconsumatori, ci sarà un Aumento delle spese dello 0,8% rispetto al 2017. Il costo medio per il corredo scolastico di un singolo studente ammonta a ben 526 euro. scuola, aumentano i prezzi di corredi e astucci A contribuire all'incremento

Calendario Scuola 2018-2019 : rientro anticipato per alcuni - le date regione per regione : date inizio e fine scuola, e poi le vacanze e i ponti per le feste regione per regione. Alcune scuole quest'anno apriranno...

Concorsi Scuola 2018 : a settembre verrà avviato l'iter - la conferma di Bussetti : Previste nuove assunzioni a partire da settembre nel settore scolastico. Il ministro dell'Istruzione Marco Bussetti – a margine del Meeting di Rimini organizzato da Comunione e liberazione – ha affermato che "ci saranno nuovi Concorsi nella scuola", sia per il reclutamento di nuovi insegnanti sia per l'assunzione del personale amministrativo. Nuove assunzioni scuola, Bussetti: "I Concorsi ci

NOIPA CEDOLINO AGOSTO 2018/ Esigibilità - domani pagamento stipendi : novità sulla Scuola da settembre : NOIPA, CEDOLINO AGOSTO 2018 caricato online: domani pagamento stipendi Pa, tutte le date di Esigibilità e le emissioni speciali di questo mese. Info e ultime notizie(Pubblicato il Wed, 22 Aug 2018 12:45:00 GMT)

Concorso Scuola 2018 - Bussetti : “da settembre per docenti precari”/ Ultime notizie - “soldi alle paritarie” : Bussetti al Meeting Rimini: Concorso Scuola 2018, "al via da settembre per docenti precari e dirigenti amministrativi". Novità e Ultime notizie: "sostegno economico alle scuole paritarie"(Pubblicato il Tue, 21 Aug 2018 21:01:00 GMT)

Scuola - assunzioni docenti 2018/9 : il mistero delle cattedre sparite in Sicilia : Il mistero delle cattedre sparite nel nulla. Così il quotidiano 'Repubblica' definisce la beffa che stanno subendo, in Sicilia, centinaia di vincitori del concorso 2016 che sono ancora in attesa del loro ruolo. Sì, perché il Ministero dell'Istruzione mise a disposizione 1096 posti per la Scuola primaria in Sicilia: dei 6354 partecipanti alla selezione, solamente 708 riuscirono a

RockOn 2018 " Drums Night : a Scuola di batteria con Carl Palmer e Vinny Appice : ... completata da Paul Bielatowicz , chitarra, e Simon Fitzpatrick , basso, chapman stick, , l'iconico drummer inglese , ben 7 nomination come miglior percussionista del mondo tra il 1970 e il 1982, ha ...

Scuola - posti disponibili all'estero 2018/19 : pubblicato l'elenco : Il Ministero degli Affari Esteri ha diffuso l'elenco dei posti vacanti per il personale delle scuole all'estero per l'anno scolastico 2018/19. L'elenco è visualizzabile nel documento pdf qui in basso. posti vacanti all'estero 2018/19, elenco