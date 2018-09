Sbatte con l' auto nella strada della Fiumara | grave 24enne

Verona - tir Sbatte contro pilone dell’A4 : pompieri controllano viadotto/ Ultime notizie : é fobia Morandi : Verona, tir sbatte contro pilone dell’A4: pompieri controllano viadotto. Ultime notizie: é fobia Morandi dopo che un mezzo pesante è uscito di strada, urtando un pilastro(Pubblicato il Tue, 21 Aug 2018 13:53:00 GMT)

Maltempo - forte vento nell’Isola del Giglio : yacht Sbatte contro gli scogli e affonda : La barca affondata all’Isola del Giglio era in realtà uno yacht di 15 metri con a bordo 9 persone, compresi anche 5 bambini: tutti sono stati messi in salvo. Tra loro c’era anche Guido Meda, noto giornalista sportivo televisivo. Lo yacht, dopo aver sbattuto sugli scogli, è affondato. L'articolo Maltempo, forte vento nell’Isola del Giglio: yacht sbatte contro gli scogli e affonda sembra essere il primo su Meteo Web.

TG : treno Sbatte contro barriera passaggio a livello - un ferito : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia SDA-ATS Tutte le notizie in breve

Atletica - Europei 2018 : l’Italia lotta - ma Sbatte contro il legno. Si va verso gli 0 ori come 60 anni fa : Manca soltanto l’ultima giornata agli Europei 2018 di Atletica leggera e l’Italia non è ancora riuscita a essere protagonista. Il nostro medagliere piange, è molto povero e triste, per il momento parla soltanto di tre bronzi: Antonella Palmisano nella 20 km di marcia, Yeman Crippa sui 10000 metri, Yohanes Chiappinelli nei 3000 metri siepi. La nostra Nazione è soltanto 23^ nel medagliere ma soprattutto l’edizione di Berlino ...

Tennis - ATP Amburgo 2018 : Marco Cecchinato Sbatte contro Gael Monfils. Il francese vince in tre set lottati : Subisce uno stop la corsa di Marco Cecchinato, sconfitto al primo turno del torneo di Amburgo. L’azzurro, reduce dalla vittoria nel torneo di Umago, secondo titolo della sua carriera e del suo fin qui fantastico 2018, è stato battuto dal francese Gael Monfils in tre set, 6-4 3-6 6-4. Uno stop che non compromette, ovviamente, quanto di buono fatto la scorsa settimana, ma che un po’ di rammarico lo lascia, perché Cecchinato, numero 6 ...

Olio in strada Panda va a Sbattere contro un muretto a Trivero : ... Trivero, Mosso Fuori zona Prima pagina Cronaca Attualità Economia e scuola Politica Cultura e turismo Sport Borgosesia TV Gallery Notizia Oggi Borgosesia > Cronaca > Olio in strada Panda va a ...

Tour de France – Caduta rovinosa per Froome nella prima tappa - il britannico quasi Sbatte con un palo [VIDEO] : A poco più di quattro chilometri dal traguardo, rovinosa Caduta per Chris Froome che perde secondi importanti in classifica Comincia malissimo il Tour de France di Chris Froome, il britannico del Team Sky battezza la prima tappa con una rovinosa Caduta che gli costa tempo e abrasioni. Spinto sull’erba, il recente vincitore del Giro d’Italia non riesce a rimanere in sella, facendo un capitombolo sull’erba. Fortunato ...

Il traghetto Sbatte contro la banchina - disagi e voli dirottati : Scontro fra furgone e autobus, la statale 189 è stata chiusa 3 'Sesso o diffondo video hot con un altro uomo', condannato commerciante 4 Da Palermo a Pechino col pandino, il viaggio avventura di tre ...

Cade con la bicicletta e Sbatte violentemente con la testa : muore ciclista 60enne : Tragedia all'ombra delle Tre Cime di Lavaredo, sulle Dolomiti: un turista ceco di 60 anni ha perso la vita durante un’escursione in comitiva. Non è chiaro cosa abbia causato l’incidente, l'uomo sarebbe morto praticamente sul colpo.Continua a leggere