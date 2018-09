Savona | no all' apertura della sede di CasaPound | continua la protesta di Villapiana

Maltempo : allerta gialla su Genova - Savona - e Levante ligure. Area del Polcevera sotto osservazione speciale : Maltempo sulla Liguria dalle 20 di oggi alle 23.59 di domani. Possibili forti precipitazioni e raffiche di vento sino a 100 km/h

Paolo Savona e il golpe finanziario : 'Dobbiamo essere pronti. Piano B per uscire dall'euro? Pure la Merkel...' : 'C'è la possibilità che si scateni una speculazione finanziaria . Per colpa degli italiani o del governo? Non mi interessa, ma l'evento può accadere'. Paolo Savona , intervistato da Bruno Vespa a ...

Attacco dei mercati - aiuto dalla Russia senza la Bce?/ Paolo Savona : “Creerebbe problemi di politica estera” : Attacco dei mercati, aiuto dalla Russia senza la Bce? Il ministro degli Affari Europei Paolo Savona avverte: “Creerebbe problemi di politica estera”. Le ultime notizie(Pubblicato il Tue, 21 Aug 2018 11:31:00 GMT)

Castellamonte - successo per gli artisti provenienti dalla Provincia di Savona : I ceramisti albisolesi Giacomo Lusso e Carlo Sipsz vincono il secondo premio assoluto al concorso internazionale di Ceramica della città di Castellamonte, in Provincia di Torino. successo per un'altra ...

“Anche i proletari hanno diritto alla spiaggia” - a Savona lo stabilimento sociale “Raphael” a prezzi popolari : “Anche i proletari hanno diritto alla spiaggia” così, nel 1971, Giovanni ‘Giuan’ Nasi, prete operaio al porto di Savona, riuscì a ottenere per sé e gli altri lavoratori la concessione demaniale per un tratto di spiaggia a pochi metri dal pontile di attracco delle navi. Oltre alla beffa di non potersi permettere le ferie, infatti, molte famiglie non avevano la possibilità di accedere agli stabilimenti. L’idea del sacerdote era anche quella di ...

Ponte Morandi - 'dalla tragedia di Genova al piano Savona' : l'indiscrezione devastante - una bomba sull'euro : La tragedia del Ponte Morandi di Genova è diventata, dopo le prime ore di sgomento e lacrime, un argomento politico. Di più, un arma in mano agli euroscettici dentro al governo per menare colpi ...

Maltempo Savona : salvata donna bloccata in un sottopassaggio allagato : Forte Maltempo nel Nord Ovest, dove un violento nubifragio ha colpito questa mattina la provincia di Savona, causando allagamenti di strade, garage e scantinati in varie zone del capoluogo ma anche a Spotorno e Vado Ligure. A Savona, nel quartiere di Lavagnola, i vigili del fuoco hanno tratto in salvo una donna rimasta bloccata con la sua auto in un sottopasso invaso dall’acqua. L’allerta arancione, il livello massimo, diramata ieri ...

Murialdo - fallita la cartiera è sparito tutto. Un paese in vendita in provincia di Savona : “Vietato passare o sostare sotto i carichi sospesi”. Quattro anni dopo il crollo del tetto, un pannello arrugginito continua a urlare le regole della prudenza aziendale mentre una piramide di putrelle spezzate e di lastre di amianto si apre all’azzurro del cielo e all’allegria fuori luogo di grilli e cicale. Sino al 2012 la cartiera di Bormida (Savona) dava lavoro a 50 persone e ad altre 50 con l’indotto. Dopo che è fallita, nel 2012, ...

Savona - dal 17 al 19 agosto sul Lungomare la festa organizzata dall'Anpi : Per l'autofinanziamento dell'ANPI, per passare una serata in buona compagnia e godere della raffinata cucina, dell' eccellente musica, e del mirabile spettacolo: l'Anpi di Savona organizza nei giorni ...

Savona - lotta all'abusivismo commerciale sulle spiagge : espulso un cittadino del Bangladesh : Maxi sequestro da parte della polizia locale di Savona nell'ambito della giornata Action Day organizzata dal Ministero dell'Interno. Nel pomeriggio di ieri sono stati confiscati diversi marchi ...

Dal caso Savona al caso Foa. L'orrore del metodo gialloverde : ... prima ancora di raggiungere l'obiettivo , presidenza della Rai oggi, ministero dell'Economia ieri, è importante far capire cosa si sarebbe in grado di fare se solo "gli altri" lo consentissero , e ...

Savona - ritornano a disposizione degli studenti le cellette del Priamar Saranno disponibili dal 31 luglio al 9 settembre 2018 e aperte dalle ... : "Visto l'orario ridotto della Biblioteca Comunale 'Barrili' e la chiusura del Campus Universitario come è già avvenuto negli anni precedenti abbiamo riproposto la formula vincente delle cellette del ...

Valle Gesso. Trovato morto Andrea Barbagli carabiniere in servizio a Savona : L’escursionista disperso è morto. Si tratta di Andrea Barbagli, 51 anni. Il carabiniere in servizio a Savona non ha fatto rientro

Perché non è la - solita - inchiesta a dover fare traballare Savona : Roma. Giù le mani da Paolo Savona, ora che la procura di Campobasso ne ha iscritto il nome nel registro degli indagati con l'accusa di usura bancaria. L'indagine parte dalla denuncia di un'azienda ...