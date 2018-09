“Sassi e bastoni | lo hanno picchiato” Bimbo autistico vittima di bullismo | il ‘capo’

caffeinamagazine

(Di sabato 1 settembre 2018) La società sta andando sempre più alla deriva. A testimonianza di ciò l’ennesima storia die atti intimidatori nei confronti del più debole. È la storia di una vita: chi agisce in branco si sente più forte e prende di mira colui che appare solo e indifeso. Come a Olympia, a Washington, Stati Uniti: unè stato preso di mira da una baby-gang di bulli. L’iniziale ‘preda’, però, si è salvata. Merito di Carte English. Lui, solo 6 anni sulle spalle, originario di Olympia eaffetto da autismo, si è procurato una frattura al braccio ed una commozione cerebrale per aver difeso un suo amico da una banda di bulli che lo stavano tormentando. Il piccolino, mercoledì scorso, si trovava in compagnia di un altro bambino in un piccolo parco situato nei pressi della sua abitazione, in un residence a Whashington: i due amici stavano giocando tranquillamente quando una ...