Samp | Giampaolo | ' Napoli quasi imbattibile | ma di impossibile non c' è nulla'

Sampdoria - Giampaolo in conferenza stampa : “Napoli quasi imbattibile - ma nulla è impossibile” : L’allenatore della Sampdoria ha parlato in conferenza alla vigilia del match con il Napoli, esprimendo il proprio punto di vista sulla formazione azzurra Quella del Ferraris contro il Napoli è “una partita con tanti pro e tanti contro. In primis è una partita per noi stessi, come squadra, per i tifosi, la prima dopo il disastro del ponte Morandi. Affrontiamo un avversario quasi impossibile da battere: dico quasi, perché di ...

Sampdoria - largo ai nuovi arrivati : Giampaolo cambia volto all’11 : Sampdoria alle prese con la fase di preparazione della gara delicatissima contro il Napoli, Giampaolo prepara alcune novità La Sampdoria ha iniziato questa nuova stagione in Serie A, un po’ col freno a mano tirato. Dopo il rinvio per il crollo del Ponte Morandi, la squadra di Giampaolo ha perso una gara delicata in casa dell’Udinese, adesso però, sembra essere giunto il momento di scatenare tutta la qualità dei nuovi arrivati, ...

Sampdoria - la soluzione tattica che ha in mente Giampaolo per l’attacco : Esordio deludente per la Sampdoria, la squadra di Giampaolo ko nella gara del campionato di Serie A contro l’Udinese, adesso serve rialzare la testa nel match contro il Napoli, partita che può essere considerata proibitiva. In vista della gara conto gli uomini di Ancelotti potrebbe verificarsi una soluzione tattica importante in attacco, il modulo sarà sempre il 4-3-1-2 ma con una squadra più offensiva. Giampaolo sta pensando infatti ...

Sampdoria - Giampaolo : “sensazioni piacevoli prima del debutto” : “Ho sempre sensazioni piacevoli prima del debutto, è una gioia che si ripete con la volontà di costruire qualcosa di nuovo”. Così Marco Giampaolo a poche ore dalla sfida all’Udinese. Sarà debutto in campionato per la Samp a causa del match non disputato la settimana scorsa con la Fiorentina per la tragedia del crollo di ponte Morandi. “Era giusto così. Nel rispetto delle vittime, delle famiglie e della città. Ma ora ...

Sampdoria - Giampaolo : 'Genova va aiutata - non compatita' : 'È una tragedia insopportabile. Abbiamo assistito al dolore delle famiglie che con grande umiltà ci hanno ringraziato per la nostra partecipazione al loro dramma. Genova merita di essere visitata e ...

Sampdoria - Giampaolo pronto al via : le condizioni di Ekdal - Tonelli e Saponara - Ponte Morandi e tanto altro : Sampdoria, mister Giampaolo ha parlato dei nuovi arrivati in casa doriana ed ha svelato d’avere già l’11 in testa per domenica Sampdoria, mister Giampaolo ha parlato oggi in conferenza stampa, pronto all’esordio doriano dopo il rinvio della scorsa settimana. “Una settimana fa ero deciso a non giocare Samp-Fiorentina, perché era giusto così. Nel rispetto della città e del lutto. Ora però è tempo di esordire in Serie ...

Sampdoria - Saponara : 'Ho voglia di rivincita - con Giampaolo grande rapporto' : Impossibile dimenticare l'intensa esperienza alla Fiorentina, ma il presente di Riccardo Saponara dice Sampdoria. Il fantasista ex Milan è pronto a ripartire da Genova, dove ritroverà il suo ex ...

Samp. Giampaolo - battere Viterbese : ANSA, - GENOVA, 11 AGO - "Domani sera si gioca per un obiettivo che conta, un obiettivo importante, e il traguardo è chiaramente superare il turno". Così Marco Giampaolo, tecnico della Sampdoria alla ...