Salvini : "Da mercoledì taser in 12 città" : Dal 5 settembre in 12 città italiane, da Milano fino a Catania, inizierà la sperimentazione del taser , la pistola elettrica non letale che aiuterà migliaia di agenti a fare meglio il loro lavoro". Lo ...

Salvini - mercoledì atti a pm Palermo : 22.56 Dovrebbero essere trasmessi mercoledì alla Procura di Palermo gli atti dei pm di Agrigento che hanno iscritto il ministro Salvini nel registro degli indagati per sequestro di persona, arresto illegale e abuso di ufficio per la vicenda della nave Diciotti. A sua volta la procura di Palermo dovrà girare gli atti al Tribunale dei Ministri, competente visto il coinvolgimento di un membro del governo, entro 15 giorni. Poi il tribunale, organo ...

Migranti - giovedì il vertice di Innsbruck : Salvini frenato sulle missioni europee - mercoledì nuovo incontro con Conte : “Al vertice di Innsbruck di giovedì presenteremo un nostro documento. La nostra priorità è la difesa delle frontiere esterne“. Matteo Salvini parla al termine del faccia a faccia con il premier Giuseppe Conte in vista della riunione dei ministri dell’Interno europei nella città austriaca. I due si incontreranno ancora mercoledì per decidere la linea italiana, ma intanto dalle parole del ministro degli Interni è sparita l’idea ...