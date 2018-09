Salvini : con taglio tasse ripartiremo : 9.50 "Grazie ai tagli delle tasse di Trump, l'economia americana ha ripreso a crescere, alla faccia di chi predica l'austerità. Passo dopo passo, con la tassa unica anche in Italia, faremo ripartire la produzione, il lavoro, i consumi, il Paese". Lo scrive il ministro degli Interni Matteo Salvini sul suo profilo twitter.

Giorgetti : 'Se riesame conferma sequestro - Lega scompare'. Salvini prepara rifondazione : Il sottosegretario leghista, in relazione alla sentenza del tribunale del riesame sull'inchiesta dei fondi del carroccio nel periodo della gestione Bossi-Belsito, che potrebbe confermare il sequestro ...

Meloni spiega perché Salvini deve smetterla di giocare con i migranti : Roma. Se le domandi come mai in due mesi gli investitori esteri abbiano ridotto l’esposizione sull’Italia per 70 miliardi, se ci sia insomma un problema di affidabilità, Giorgia Meloni prende fiato e ti apparecchia la risposta: “E’ il frutto del racconto delirante che intellighenzia, élite finanziar

SPREAD E RATING/ Gli scontri Salvini-Di Maio preparano la mazzata di Moody's : Fitch conferma il RATING Italia a BBB. Ma l'outlook diventa negativo. Intanto titoli pubblici e banche soffrono. E tra sette giorni arriverà il giudizio di Moody's. UGO BERTONE(Pubblicato il Sat, 01 Sep 2018 06:00:00 GMT)VENDITA BTP/ Le sparate di Salvini e Di Maio ci costano 2,8 miliardi in più, di S. LucianoSPY FINANZA/ Ecco la tempesta perfetta per Btp, pensioni, stipendi e risparmi, di M. Bottarelli, di M. Bottarelli

Salvini - CASO DICIOTTI : NUOVE ACCUSE/ Ultime notizie - Ministro contro l'UE : "Siamo in un villaggio vacanze?" : DICIOTTI, NUOVE ACCUSE per SALVINI in 50 pagine: la relazione non spaventa il Ministro dell'Interno nonostante rischi pena fino a 30 anni di carcere. Atti trasferiti a Palermo.(Pubblicato il Fri, 31 Aug 2018 23:54:00 GMT)

Insulti a Salvini. Caroppo : 'Gli lgbt hanno la Salvinifobia - bene così'. Rizzello : 'Sbagliato dare soldi dei contribuenti a chi promuove ... : ... Andrea Caroppo, l'episodio accaduto l'altra sera ad Aradeo e balzato agli onori della cronaca nazionale nel corso della quale il Presidente del "Torino Gay & lesbian film festival", ospite della ...

Prossima tappa il Congresso. La "Lega per Salvini premier" sarà pronta per le Europee : Gli occhi sono puntati al 5 settembre. Se il tribunale del Riesame stabilirà la confisca dei conti della Lega Nord anche a livello regionale, comprese le entrate future, Matteo Salvini spingerà l'acceleratore di un progetto il cui embrione stava crescendo al sicuro già da mesi. Addio alla creatura di Umberto Bossi, quella "Lega Nord, per l'indipendenza della Padania", di cui il ministro dell'Interno è ancora ...

Grillo parla di Salvini : ” equilibrio con un accordo con dei programmi precisi” : parla Beppe Grillo della sua creatura politica arrivata al Governo. “Siamo arrivati al governo mettendoci il rapporto con questa Lega

Salvini vs. Macron. Conviene a entrambi polarizzare lo scontro in vista delle Europee : Nessuno ne parla ad alta voce, eppure le elezioni Europee della prossima primavera occupano le menti e le agende dei politici che già da questa estate si sono rimboccati le maniche per intrecciare alleanze e additare nemici.Chi di certo non sta perdendo tempo, forse sospinto dal vento del consenso registrato lo scorso marzo, è il neo ministro dell'Interno Matteo Salvini. Proseguendo con l'intenzione di stravolgere il progetto ...

Salvini - caso Diciotti : nuove accuse/ Ultime notizie - Giorgetti : “Lui e il magistrato saranno contenti...” : Diciotti, nuove accuse per Salvini in 50 pagine: la relazione non spaventa il ministro dell'Interno nonostante rischi pena fino a 30 anni di carcere. Atti trasferiti a Palermo.(Pubblicato il Fri, 31 Aug 2018 18:28:00 GMT)

Spike Lee : "Con uno come Salvini non prenderei mai un bicchiere di vino né ci andrei allo stadio a vedere la Juve - di cui sono tifoso” : "Matteo Salvini? Con uno che ha quelle idee lì, non potrei mai prendere un bicchiere di vino, né ci andrei mai allo stadio a vedere la Juve e a tifare per Ronaldo. No, non credo proprio che cose del genere possano mai accadere". Inizia così, con queste parole, il nostro incontro con Spike Lee, alla 75esima Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica di Venezia per tenere una Masterclass sulle innovazioni, le tecnologie e il ...

Pensioni - Salvini a Di Maio : ‘Rispetteremo il contratto di governo’ : Rimane al centro dell’agenda politica il dibattito sulla riforma delle Pensioni, dal taglio degli assegni d’oro al superamento della legge Fornero con misure come la quota 100, la proroga di Opzione Donna, la quota 41 per i lavoratori precoci, come previsto nel contratto di governo stipulato tra il Movimento 5 stelle e la Lega. Negli ultimi giorni sono emerse delle divergenze tra leghisti e pentastellati sulla riduzione degli assegni più alti, ...

Nel fascicolo contro Salvini per il caso Diciotti ci sono 50 pagine di accuse : Il vicepremier Salvini parte di nuovo al contrattacco sull'inchiesta relativa alla nave Diciotti che lo vede indagato: "50 pagine di accuse nei miei confronti - scrive su Facebook - 5 reati contestati (sequestro di persona!), 30 anni di carcere come pena massima. Voi pensate che io abbia paura e mi fermi? Mai". Prosegue il titolare del Viminale: "So che in Italia ci sono tanti giudici liberi, onesti e ...

Svelate tutte le accuse contro il pm anti-Salvini : Verrà inviata dalla procura di Roma a quella di Caltanissetta la denuncia contro il procuratore capo di Agrigento Luigi Patronaggio . Come anticipato da Il Giornale.it qualche giorno fa, infatti, il j'...