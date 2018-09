Salvini a Monza | Il rosso Ferrari è l' unico che mi piace

huffingtonpost

(Di sabato 1 settembre 2018) "Quello dellaè l'che mi, assieme a un buon vino". Così il vice premier Matteo, dall'autodromo di, dove ha visitato il box della scuderia di Maranello e poi assisterà alle qualifiche del Gp d'Italia di Formula 1."Se domani sarò ancora qua, sarà in forma privata", ha aggiunto il ministro dell'Interno, che come tutti i tifosi del Cavallino spera in un trionfo di Vettel o Raikkonen.