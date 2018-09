Salvatore Borsellino alla Festa del Fatto | “Non ci sono più magistrati che intendono

ilfattoquotidiano

(Di sabato 1 settembre 2018) “Non cipiùchesacrificarsi per cercare la verità sulle stragi come Nino Di Matteo“. A un mese dal deposito delle motivazioni della sentenza sulla Trattativa e a due da quelle delQuater è stato il fratello del giudice ammazzato in via d’Amelio a dare una fotografia dell’attuale situazione giudiziaria italiana: salvo alcune eccezioni, nessuna procura sembra essere attiva sulla ricerca dei colpevoli delle stragi. Sul palco delladelQuotidiano, ha infatti presentato il libro di cui è stato curatore “la Repubblica delle stragi” (edito da Paper First) insieme a uno degli autori Fabio Repici, al vicedirettore delMarco Lillo e al coordinatore di Fq Millenium Mario Portanova. Una riflessione, quella di, che si ritrova nella stessa prefazione del testo a firma del direttore delMarco Travaglio. ...