Salute | “In Friuli Venezia Giulia impegno contro Dengue e West Nile”

(Di sabato 1 settembre 2018) “Il contrasto alle patologie veicolate e trasmesse dalle zanzare tigre o da quelle comuni è una cosa seria. Sarà importante che in futuro Comuni e cittadini si impegnino seguendo le indicazioni del piano nazionale e regionale di sorveglianza per un’efficace lotta alle nuove patologie, in particolare a quelle che provengono da altri Paesi”. Lo afferma il vicegovernatore del, Riccardo Riccardi, commentando i dati sul monitoraggio dei contagi da virusNile e Usutu. “Partiamo dal presupposto che la situazione è assolutamente sottollo – spiega il vicegovernatore – ma occorre la collaborazione di tutti per condividere la cultura dellache, necessariamente e opportunamente, ha il suo primo caposaldo nella prevenzione”. In Fvg, al 31 agosto, si sono registrati 6 ricoveri dovuti a infezione daNile ...