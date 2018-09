Sai bene che cos’è lo ‘spam’ | ma da dove salta fuori questo nome?

Borsa : Milano chiude a +1 - 5% - bene Saipem : ANSA, - Milano, 21 AGO - Piazza Affari ha chiuso in rialzo in testa alle consorelle europee , Ftse Mib +1,53%, , tra scambi fiacchi per 1,6 miliardi di euro di controvalore, spinta da Saipem , +6,98%, ...

Piazza Affari migliora - +0 - 3% - : bene Saipem - rimbalza Atlantia : Milano, 21 ago., askanews, - Dopo una prima partenza fiacca, Piazza Affari si rafforza con l'indice principale Ftse Mib che guadagna lo 0,3% a 20.532 punti. Tra le blue chip maglia rosa a Saipem, +3%, ...

Borsa italiana positiva : bancari in recupero - bene Saipem e Unipol - in rosso Mediaset. FTSE MIB +0 - 67% : ... secondo una nota del Governo nella serata si è tenuto un vertice tra il premier Conte, i ministri e vicepremier Di Maio e Salvini e il ministro dell'Economia Tria per ribadire l'impegno per la ...

BORSA MILANO chiude in ribasso - giù Unipol e UniCredit - bene Saipem : ... perché la guerra dei dazi continua a preoccupare e la Fed 'pare non voler abbandonare l'intenzione di invertire la politica di stimolo monetario'. In chiusura, l'indice FTSE MIb ha perso lo 0,72%, l'...

Borsa : Milano +1% - bene Saipem e Unicredit : ANSA, - Milano, 7 AGO - Piazza Affari accelera a fine mattinata , Ftse Mib +1,11%, spinta da Saipem , +3,34%, , favorita insieme ad Eni , +1%, dalla risalita del greggio. In luce Unicredit , +2,42%, ...

Piazza Affari stabile : bancari volatili - bene Saipem - boom Tod's. FTSE MIB -0 - 03% : Il Dipartimento dell'Economia e della Tecnologia tedesco ha reso noto che a giugno gli ordinativi industriali sono diminuiti del 4% rispetto al mese precedente, al di sotto delle attese degli ...

Mercato NBA – ISaiah Thomas difende Kawhi Leonard : “ha fatto bene a lasciare gli Spurs - ha imparato dalla mia storia” : Isaiah Thomas difende la scelta di Kawhi Leonard di lasciare gli Spurs: il cestista dei Nuggets tira in ballo il suo addio ai Celtics e spezza una lancia a favore del collega L’addio di Kawhi Leonard ai San Antonio Spurs, con tanto di questione ‘infortunio’ e tempi di recupero clamorosamente lunghi (o allungati che dir si voglia) ha fatto storcere il naso a molti. In tanti hanno puntato il dito contro ...

Piazza Affari poco mossa : vendite su STM - bene FCA e Saipem. FTSE MIB -0 - 06% : GAES è il maggiore operatore specializzato privato del settore retail dell'hearing care al mondo, con una posizione di leadership in Spagna, il decimo mercato al mondo. La società è anche presente in ...

Borsa : Milano sale - bene Fca e Saipem : ANSA, - Milano, 26 LUG - Piazza Affari conferma il rialzo , Ftse Mib +0,7%, , con gran parte del paniere in territorio positivo e alcuni sprint, da Fca , +3,69%, , che rimbalza all'indomani della ...

Borse ancora in recupero - attesa per Draghi. A Piazza Affari bene Saipem : I listini europei provano a dar seguito al positivo inizio del mese di luglio e, sulla scia delle vivaci performance di Tokyo e degli altri listini asiatici, aprono la settimana in rialzo. La guerra commerciale Usa-Cina resta per il momento sullo sfondo e l'attenzione oggi sarà invece posta sull'intervento del presidente Bce Mario Draghi al Parlamento Ue...

Nautica : Beneteau e Sailogy lanciano Band of Boats - nuovo portale charter : Roma, 28 giu. (AdnKronos) – Beneteau Grop, il primo produttore mondiale di barche a vela sceglie di affidarsi a Sailogy per il proprio esordio nel mercato del charter nautico online lanciando Band of Boats, nuovo portale dedicato al charter nautico, da oggi anche in italiano. Il mercato del noleggio barche vale oltre 50 miliardi all’anno. Trainato dal web, è concentrato per il 70% nel Mediterraneo e popolato da migliaia di ...

Nautica : Beneteau e Sailogy lanciano Band of Boats - nuovo portale charter (2) : (AdnKronos) – La vera novità portata da Sailogy, infatti, è nel sofisticato software, che permette di mostrare oltre 20.000 imbarcazioni con prezzi e sconti aggiornati in tempo reale. I visitatori possono quindi prenotare in totale autonomia, ottenendo una conferma immediata. I clienti sono assistiti da un team internazionale di customer care, che li segue in ogni fase del percorso, dalla scelta della barca e della destinazione al ritorno ...

