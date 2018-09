Rugby | Matteo Minozzi si infortuna | lesione del crociato | che tegola per l’Italia e le

oasport

(Di sabato 1 settembre 2018)si èto gravemente durante Zebre-Southern Kings, match valido per la prima giornata del Pro 14 di. L’estremo della franchigia italiana e della Nazionale si è infatti procurato ladel legamentoanteriore del ginocchio destro, del legamento collaterale esterno e del tendine muscolo popliteo: un referto medico davvero drammatico per il 22enne che doveva incominciare la stagione della consacrazione e che invece si è dovuto fermare appena al 18′ dell’incontro giocato contro la compagine sudafricana. Il giocatore sarà dimesso in giornata, nei prossimi giorni si sottoporrà a un’operazione chirurgica di ricostruzione capsulo-legamentosa e soltanto a quel punto si potrà iniziare a parlare dei tempi di recupero ma si preannuncia una lunga sosta. La speranza è naturalmente quella di rivederlo al più presto in campo per aiutare ...