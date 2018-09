Rugby | Guinness Pro 14 2018-2019 | magia di Treviso | demoliti i Dragons in Galles! Due

Rugby – Guinness Pro14 : esordio positivo per le Zebre a Parma : Le Zebre trovano vittoria e cinque punti all’esordio a Parma contro i Southern Kings Le Zebre ripartono da dove hanno lasciato il Guinness Pro14, con una vittoria contro i sudafricani Southern Kings superati al Lanfranchi per 32-16 nel primo turno della stagione 2018/19. Col successo arrivano anche i cinque punti per la franchgia federale capace di segnare la quarta meta all’ultimo assalto dopo una gara sempre avanti nel punteggio. ...

Rugby su Dazn - Guinness PRO14 al via : le partite delle italiane in diretta : Inizia su Dazn il Guinness PRO14, la competizione transnazionale di Rugby a 15 per club che vede coinvolte le federazioni di Galles, Irlanda, Italia, Scozia e Sudafrica. La piattaforma di streaming del gruppo inglese Perform trasmetterà, in diretta e on-demand, tutte le partite di regular season di Zebre Rugby Club e Benetton Rugby, le due franchigie italiane al via del torneo, oltre ai playoff, alle semifinali e alla finale per il titolo.Il ...

Rugby – Guinness PRO14 - accordo triennale con DAZN : in diretta tutte le partite di Zebre e Benetton : L’accordo triennale permetterà ai tifosi di Benetton Rugby e Zebre Rugby Club di assistere a un numero senza precedenti di partite del torneo Gli appassionati italiani di Rugby potranno contare su una copertura senza precedenti del Guinness PRO14 dopo che DAZN si è aggiudicata i diritti per la messa in onda di tutti gli incontri del torneo transcontinentale. L’accordo triennale permetterà ai tifosi di Benetton Rugby e Zebre Rugby Club di ...

Rugby - il calendario del Guinness Pro14 2018-19 : Nel calendario del Guinness Pro14 2018-19 il match d’inizio stagione delle Zebre è quello in programma il primo settembre a Parma Sei settimane dividono le Zebre dall’inizio della stagione agonistica 2018/19 al via il 1 Settembre 2018. Quest’oggi il Guinness Pro14 –ente organizzatore del torneo internazionale che vedrà i bianconeri al via per la loro settima volta- ha ufficializzato il calendario delle 21 sfide stagionali completo di ...

Rugby – Guinness Pro14 : annunciato il calendario 2018/19 : annunciato il calendario 2018/19 di Guinness Pro14: ecco giorni e orari dei match Il board del Guinness Pro14 ha reso noto oggi il calendario ufficiale per la stagione 2018/2019 che prenderà inizio il prossimo 1 settembre, confermando inoltre le stesse conference dello scorso anno. CONFERENCE A: Cardiff Blues, Connacht, Glasgow Warriors, Munster Rugby, Ospreys, Toyota Cheetahs, Zebre Rugby Club CONFERENCE B: Benetton Rugby, Dragons, ...

