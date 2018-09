Ronaldo non si sblocca | ma la ricca Juventus operaia vince ancora

VIDEO Highlights Parma-Juventus 1-2 : Mandzukic e Matuidi regalano la vittoria - Cristiano Ronaldo non segna : La Juventus ha sconfitto il Parma per 2-1 nella terza giornata della Serie A 2018-2019. I bianconeri si sono imposti allo Stadio Tardini in una partita davvero molto complicata: Mandzukic ha portato in vantaggio i bianconeri al 2′ ma Gervinho ha pareggiato e allo scadere del primo tempo Rigoni ha avuto anche l’occasione per il vantaggio. Nella ripresa allora ci ha pensato Matuidi a garantire la terza vittoria consecutiva su assist di ...

Parma - D'Aversa : 'La Juve non è solo Ronaldo' : Cristiano Ronaldo? Si parla molto di lui, credo che sia uno dei giocatori più forti al mondo e lo ha dimostrato, ma non dobbiamo preoccuparci solo di lui, perché affronteremo una squadra fortissima. ...

Uefa - Ceferin : 'Ci aspettavamo Ronaldo venisse. Var in Champions? Non subito. Dico no alla Superlega' : Aleksander Ceferin , presidente Uefa, ha rilasciato una lunga intervista alla Gazzetta dello Sport. Tanti i temi toccati, dal Var alla nuova Champions League, dal fair play finanziario all'Europeo del 2024. Senza dimenticare l'assenza di Cristiano Ronaldo al sorteggio dei gironi di Champions: ...

F1 - Camilleri : "Vettel il nostro Cristiano Ronaldo"/ "Raikkonen? Non abbiamo ancora deciso" : Formula 1, Vettel nella conferenza stampa che ha aperto il weekend del Gp d'Italia, lancia la sfida alla Mercedes e annuncia: "voglio vincere con la Ferrari".(Pubblicato il Fri, 31 Aug 2018 19:59:00 GMT)

Ferrari - Camilleri esalta Vettel : "È il nostro Cristiano Ronaldo. Raikkonen? Decisione non ancora presa" : Sul confronto con Marchionne: "I nostri stili sono un po' diversi ma io e Sergio abbiamo le stesse ambizioni"

Modric : 'Non so perchè Ronaldo abbia disertato la premiazione - forse aveva altri impegni' : Modric ha commentato così ai microfoni di RMC Sport: "Sono molto contento di ricevere questo premio e ringrazio tutti quelli che mi hanno votato e lo dedico anche ai miei compagni. Non so perché ...

Portogallo - Cristiano Ronaldo non convocato per la gara contro l’Italia : Cristiano Ronaldo accontentato dal proprio Ct, il centravanti della Juventus non è stato convocato dal Portogallo come richiesto Niente sfida con l’Italia il 10 settembre a Lisbona per Cristiano Ronaldo. Il ct del Portogallo, Fernando Santos, non ha infatti inserito CR7 nella lista dei 24 convocati per la prima uscita dei lusitani in Nations League e per l’amichevole con la Croazia del 6 settembre. “Dopo aver parlato con ...

Ronaldo : 'Inter nel cuore. CR7 non è sinonimo di vittoria in Champions' - : Ecco quanto dichiarato dal Fenomeno a La Gazzetta dello Sport: REAL MADRID - 'Sono molto legato al Real Madrid più di quanto lo sia al Barcellona. Il Real Madrid era forte prima che arrivasse Ronaldo ...