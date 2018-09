Ronaldo ancora senza gol | ma la Juve espugna il Tardini Parma ko 2-1

Juventus - Ronaldo ancora a ‘secco’ : l’allenatore Allegri commenta così : Successo della Juventus, nella gara di campionato contro il Parma, ancora a secco di gol Cristiano Ronaldo, ecco le dichiarazioni di Allegri ai microfoni di DAZN: “i ragazzi sono stati molto bravi. Parma è un campo molto difficile, nelle ultime cinque gare qui abbiamo vinto solo una volta. Loro lottano per la salvezza, sono una squadra organizzata e sono molto bravi in contropiede, poi sono un po’ calati. E’ stata una ...

La Juve espugna Parma 1-2 - Cristiano Ronaldo ancora a secco : La Juve vola in testa alla classifica a punteggio pieno anche senza i gol di Cristiano Ronaldo, ancora a secco dopo 270 minuti di Serie A. Il portoghese ce la mette tutta, ma a Parma decidono i due...

Ronaldo non si sblocca - ma la ricca Juventus operaia vince ancora - : ... a Verona, Pjanic e Mandzukic contro la squadra di Inzaghi, mentre a piegare l'orgogliosa resistenza della squadra di D'Aversa sono ancora il croato e Blaise Matuidi, l'unico campione del mondo della ...

Parma-Juventus - Cristiano Ronaldo ancora a secco nel primo tempo : medicazioni a bordo campo per Cr7 [VIDEO] : medicazioni in campo per Cristiano Ronaldo a pochi minuti dal termine del primo tempo di Parma-Juventus Il primo tempo dell’anticipo di questa sera della terza giornata di Serie A tra Parma e Juventus è terminato sulla parità. Mandzukic ha portato in vantaggio i bianconeri al 2′ di gioco, ma il Parma è riuscito a pareggiare i conti nel 33′ con Gervinho. Cristiano Ronaldo ancora a secco di gol, anche se un colpo di testa ...

Il caso Ronaldo fa ancora discutere. Ceferin : 'Chiedete a lui' : INVIATO A MONTECARLO - A distanza di 24 ore il caso Cristiano Ronaldo fa ancora discutere. E molto. Ieri sulla mancata vittoria da parte di CR7 del premio riservato al miglior giocatore Uefa della ...

F1 - Camilleri : "Vettel il nostro Cristiano Ronaldo"/ "Raikkonen? Non abbiamo ancora deciso" : Formula 1, Vettel nella conferenza stampa che ha aperto il weekend del Gp d'Italia, lancia la sfida alla Mercedes e annuncia: "voglio vincere con la Ferrari".(Pubblicato il Fri, 31 Aug 2018 19:59:00 GMT)

Ferrari - Camilleri esalta Vettel : "È il nostro Cristiano Ronaldo. Raikkonen? Decisione non ancora presa" : Sul confronto con Marchionne: "I nostri stili sono un po' diversi ma io e Sergio abbiamo le stesse ambizioni"

Champions League - Ronaldo spettatore dei sorteggi : “Real Madrid ancora favorito” : Presente a Montecarlo per i sorteggi dei gironi di Champions League, Luis Nazario da Lima, meglio conosciuto come Ronaldo, si è lasciato andare ad alcune considerazioni sulla prossima massima competizione europea per club. Il Fenomeno, ai microfoni della Gazzetta dello Sport, non ha potuto fare a meno di parlare dal Real Madrid, sua vecchia squadra della quale adesso è ambasciatore: «Resta la favorita della Champions, ha vinto 4 delle ...

Cristiano Ronaldo vince ancora : è suo il gol più bello della stagione secondo Uefa.com : Ora è ufficiale. Cristiano Ronaldo allunga la già incredibile collezione di trofei, individuali e di squadra. La sua straordinaria rovesciata nei quarti di finale di UEFA Champions League contro la ...

Cristiano Ronaldo alla Juve non segna ma è ancora favorito come capocannoniere : Due giornate in Serie A senza segnare. Si attendeva l’esordio di Cristiano Ronaldo alla Juve con trepidazione. Si scommetteva sul

Azioni Juventus e debutto di Cristino Ronaldo : dopo record capitalizzazione - comprare conviene ancora? : Il giocatore più famoso, più pagato e probabilmente forte del mondo in questo momento mette le ali alle Azioni JUVE. Il campionato di serie A TIM, comunque, è ancora agli inizi ed è lunghissimo. CR7 ...

Juventus - Cristiano Ronaldo ancora in palestra di domenica : "Un'altra importante vittoria! Forza ragazzi!" : domenica felice per Cristiano Ronaldo, il giorno dopo la vittoria della sua Juventus contro la Lazio. Nella notte ha postato su Instagram un'immagine della sfida dello Stadium, esprimendo la sua gioia ...

Zazzaroni : Circo Ronaldo ancora chiuso - Juve concreta e vincente - Calcio : Lo stesso Ronaldo si muove come un ottimo giocatore della Juve, non come il primissimo al mondo: quando serve ed è servito, sa rendersi pericoloso, altrimenti disegna linee di passaggio, apre vuoti, ...

Juventus - Ronaldo si allena ancora di domenica : in palestra con Georgina : Cristiano Ronaldo non si ferma mai. L'asso portoghese anche questa domenica, come la scorsa dopo la vittoria sul Chievo , anziché godersi il giorno di riposo concesso da Allegri, si allena nella sua ...