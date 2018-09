Romina Power non molla Mara Venier E la Marcuzzi mette il like

Mara Venier sfida Barbara D’Urso : Romina Power a Domenica In : Romina Power da Mara Venier a Domenica In: Barbara D’Urso chiama la Lecciso? La sfida della Domenica è alle porte anche se in realtà è già partita con la “caccia” all’ultimo ospite. Mara Venier e Barbara D’Urso saranno le Signore della Domenica dal 16 settembre con i rispettivi contenitori Domenica In e Domenica Live. L’obiettivo della Rai è chiaro a tutti: risollevare le sorti di Domenica In e asfaltare in ...

AL BANO E Romina Power / "Un album di inediti? Forse - ma lui oggi ha bisogno di riposare..." : Al BANO e ROMINA POWER e la possibilità di un nuovo album di inediti: lei non esclude, ma confessa che l'ex marito ha bisogno di un periodo di meritato riposo...(Pubblicato il Sat, 01 Sep 2018 10:03:00 GMT)

Romina Power alla prima di Domenica in (Anteprima Blogo) : L'attesa c'è senza ombra di dubbio. L'occasione è ghiotta per tutti gli amanti del piccolo schermo in genere e sopratutto per i suoi tantissimi fans. Il ritorno di Mara Vanier a Domenica in ha per certi versi il sapore del ritorno in Rai di Pippo Baudo a fine anni ottanta, quando fece capolino dal sipario del teatro Verdi di Montecatini terme, nella storica puntata di Serata d'onore su Rai 2 con Adriano Celentano e Jovanotti.Domenica 16 ...

Romina Power fa una dedica speciale ad Al Bano? : Al Bano e Romina Power: lei da Los Angeles gli fa una romantica dedica? In questi ultimi giorni di vacanza Romina Power e Al Bano non sono fisicamente vicini. Difatti lui è in Italia perchè dovrà cantare al prossimo Gran Premio di Formula Uno, che si terrà a Monza, mentre lei è a Los Angeles insieme alla figlia Romina Junior. Ma nella notte, come hanno notato moltissimi fan, proprio Romina Power ha pubblicato sul suo profilo instagram una ...

'Ha perso la memoria e...' - ecco cosa svela Romina Power sulla scomparsa di Ylenia Carrisi : FUNWEEK.IT - Da qualche settimana a questa parte si rincorrono le voci che Ylenia Carrisi, scomparsa il 31 dicembre 1993 a New Orleans, sia in realtà viva e vegeta e che si trovi probabilmente...

Al Bano e Romina Power è ancora amore? Il cantante : "Siamo come fratello e sorella" : C'è chi aveva parlato di una cena romantica tra Al Bano Carrisi e Romina Power. Un incontro durante il quale il cantante di Cellino San Marco avrebbe regalato dei fiori alla sua ex moglie. In realtà però, sulle pagine de Il Mattino, Al Bano smentisce tutto. Una cena c'è stata, ma insieme alla coppia c'era anche un loro amico. E le rose? Solo un atto di gentilezza del musicista. Siamo andati a cena io, un mio amico e Romina col suo cane, poi, ...

Albano e Romina Power pizzicati a cena insieme : tra i due c’è complicità : Albano e Romina Power sorpresi insieme mentre sono a cena da soli Albano Carrisi e Romina Power sembrano essere sempre più vicini. I due sono stati pizzicati dal settimanale Gente mentre erano a cena insieme. Albano e Romina Power sono stati sorpresi in un hotel di Rimini dove si trovavano per una tappa del tour. […] L'articolo Albano e Romina Power pizzicati a cena insieme: tra i due c’è complicità proviene da Gossip e Tv.

Al Bano si arrampica durante il concerto - Romina Power si spaventa (VIDEO) : Al Bano Carrisi e Romina Power non smettono mai di emozionare il pubblico con le loro canzoni romantiche. In occasione dell’ultimo un concerto svolto a Rimini, però, Romina si è presa un grande spavento. Al Bano, infatti, durante l’esibizione si è arrampicato sui tralicci delle luci del palco cantando per diversi secondi appeso nel vuoto. La decisione del cantante di arrampicarsi sui tralicci delle luci del palco ha spaventato la sua ex ...

Romina CARRISI DIMAGRITA PAUROSAMENTE/ Problemi di salute per la figlia di Al Bano e Romina Power : Romina CARRISI, figlia di Al Bano e Romina Power, è apparsa visibilmente DIMAGRITA. "Sono intollerante al nichel", ha rivelato sui social, mentre oggi è in procinto di...(Pubblicato il Tue, 21 Aug 2018 23:04:00 GMT)

