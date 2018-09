Roma | sondaggio per Marchisio | Monchi punta il “Principino”

serieanews

(Di sabato 1 settembre 2018)- Come riportato dai colleghi di “La Repubblica” (edizione), la società giallorossa avrebbe chiesto informazioni al padre-agente di Claudiosulla possibilità di una trasferimento nella capitale dell’ormai ex centrocampista bianconero. Un tentativo reale e concreto.ci proverà, ma come noto, lo stesso, nelle scorse settimane, ha confermato il suo pensiero: … L'articoloperil “Principino” proviene da Serie A News Calcio - Notizie in Tempo Reale sulla Serie A, Calciomercato, Formazioni, Risultati, Classifiche ed altro....