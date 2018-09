Roma Musei civici e Fori | oggi ingresso gratis per residenti

Roma - domenica ingresso gratuito per Musei in Comune e Fori : domenica 2 settembre, come ogni prima domenica del mese, a Roma è previsto l’ingresso gratuito in tutti i Musei Civici per i residenti a Roma e nella Città Metropolitana, promosso da Roma Capitale, Assessorato alla Crescita culturale – Sovrintendenza Capitolina ai Beni Culturali con l’organizzazione di Zètema Progetto Cultura. Sarà inoltre aperto al pubblico gratuitamente anche il percorso di visita nell’area dei Fori ...

Roma. Turista borseggiata ai Musei Vaticani : Ieri mattina, nel corso di alcuni controlli nelle aree di interesse turistico a ridosso del Vaticano, i Carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia Roma San Pietro hanno arrestato una coppia di romeni, lei di 41 anni e lui di 65, entrambi nullafacenti e gia’ noti per precedenti analoghi, con l’accusa di furto aggravato in concorso. I due dopo aver rubato il portafogli ad una Turista, intenta a fare la fila per entrare a visitare ...

Roma : ai Musei Capitolini in mostra le origini della città ai tempi dei re : Gli inizi di Roma sono spesso confinati, nella comune immaginazione, ai miti della fondazione tramandatici dagli storici antichi: dalla Lupa che allatta i Gemelli presso la palude ai piedi del Palatino alla disputa fratricida tra Romolo e Remo. Un immaginario rafforzato dalla circostanza che l’immagine di Roma maggiormente proposta nei secoli è legata ai simboli e agli edifici del suo passato imperiale, e, d’altra parte, dalla difficoltà nel ...

Concerti - tango - mostre e musei aperti : ecco come passare il Ferragosto a Roma : Il 15, come il 16, sono in programma performance urbane in site specific lungo le stradine del quartiere, con spettacoli di fuoco, teatro e arti circensi, mentre per le 20 sono previste le esibizioni ...

Roma - rissa tra saltafila ai Musei Vaticani : 4 feriti : Una lite tra saltafila è degenerata in una rissa che ha coinvolto 4 persone, tutte fermate. È successo stamattina in viale Bastioni di Michelangelo, a due passi dal Vaticano, tra due famiglie ...

Ai Musei Capitolini la mostra “La Roma dei Re. Il racconto dell’Archeologia” : Dal 27 luglio 2018 al 27 gennaio 2019 nelle Sale Espositive di Palazzo Caffarelli e nell’Area del Tempio di Giove con reperti presentati per la prima volta al pubblico : Roma – Dal 27 luglio 2018 ai Musei Capitolini La Roma dei Re. Il racconto dell’Archeologia, una nuova importante mostra ad ingresso gratuito per i possessori della MIC, la nuova card che può essere acquistata da chi risiede e studia nella Capitale a soli 5 euro consentendo l’ingresso illimitato per 12 mesi nei Musei Civici. Per info www.MuseiincomuneRoma.it Gli inizi di Roma sono spesso confinati, nella comune immaginazione, ai miti della ...

Ai Musei Capitolini il grandioso viaggio al tempo della “Roma dei Re” : Oltre 800 reperti, tra cui alcuni mai esposti, raccontano la fase più arcaica della città, quando a governare erano i re. Urne, anfore, coperture di templi, frammenti di pozzi raccontano ai Musei Capitolini di Roma i costumi e le trasformazioni sociali dell'antichissima Roma.Continua a leggere

Roma - i turisti dentro ai Musei Vaticani e fuori il ladro svaligia la loro auto : I turisti a San Pietro e il ladro a svaligiare la loro auto. Ma stavolta il malvivente, un 51enne di origini bosniache, nullafacente e con precedenti, domiciliato nel campo nomadi di via Pontina, è ...

Roma : Domenica musei gratis per residenti : Roma – Come tutte le prime domeniche del mese, Domenica 1 luglio l’ingresso a tutti i musei civici e alle mostre in programma in questi spazi sarà gratuito. Questo per i residenti a Roma e nella Città metropolitana. L’offerta culturale Si tratta di una ricca offerta culturale promossa da Roma Capitale, assessorato alla Crescita culturale – Sovrintendenza capitolina ai Beni culturali con l’organizzazione di Zetema ...