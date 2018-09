Roma - anziana trovata morta in strada : spunta l'ombra di un pirata : Una pattuglia del Gruppo Tiburtino della Polizia Locale è intervenuta questa mattina alle 8:30 circa a via degli Alberini dove è stato trovato il cadavere di una donna di 74 anni. Dai primi ...

Giallo a Roma : auto rubata insegue ed investe un'anziana - grave la donna : Giallo a Roma. Alla Balduina - area urbana del Municipio Roma XIV appartenente al quartiere Trionfale ed adagiata sul versante meridionale di Monte Mario - una donna di settanta anni è stata investita e schiacciata da un'auto, risultata rubata. La donna è stata ricoverata in gravi condizioni, ma non è in pericolo di vita. La macchina, una Opel Astra, invece, è stata ritrovata bruciata poco lontano dal luogo dell'incidente. La vicenda, riportata ...

Roma - le consegnano la casa popolare ma è occupata : anziana fa smantellare il fortino dello spaccio : Per anni ha aspettato l'assegnazione della casa popolare da parte del Comune. E quando, alla soglia degli 80 anni, ha realizzato il sogno, si è ritrovata messa alla porta da una banda di pusher. La ...

Roma : tenta di ingannare anziana signora per denaro - arrestato : Roma – I Carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia Roma Piazza Dante hanno smascherato ed arrestato un uomo italiano di 49 anni, resosi responsabile di una truffa ai danni di una donna di 75 anni. L’uomo, notato da alcuni passanti avvicinare la donna, e’ stato segnalato ai Carabinieri che nel corso di ricerche nella zona di via Camillo Peano lo hanno individuato e fermato. La donna, in effetti, era stata fermata per ...

Anziana ricama a uncinetto fuori da metro a Roma : foto diventa virale : Anziana ricama a uncinetto fuori da metro a Roma: foto diventa virale Ribattezzata la "signora dell’uncinetto", la donna è diventata popolare sul web grazie al suo lavoro nei pressi della fermata di Lepanto. Opere per le quali non vorrebbe soldi ma soltanto compagnia. Tuttavia, in tanti sarebbero accorsi per comprare i ...

