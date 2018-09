Roma | 74enne investita a Colli Aniene Forse uccisa da un pirata della strada

ilfattoquotidiano

(Di sabato 1 settembre 2018) L’hanno trovata senza vita nelle prime ore del mattino, in via degli Alberini, a, nel quartiere di. Ad allertare la Polizia locale una telefonata che segnalava la presenza di una sagoma riversa sull’asfalto. La vittima, una donna di 74 anni, era senza documenti: gli agenti del gruppo Tiburtino sono riusciti a identificarla grazie al cellulare che teneva nella borsetta, con il quale hanno contattato il marito. Dagli accertamenti è risultato chiaro che sia stata: il dubbio degli investigatori è se l’impatto sia stato la causamorte, oppure se abbia avuto un malore per cause naturali, venendo travolta in un secondo momento. L’auto, comunque, non si è fermata: il conducente sarà incriminato per omissione di soccorso. Si attende il risultato dell’autopsia per fare maggior chiarezza. Per il coniuge dell’anziana signora è ...