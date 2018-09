Robin Wright ha salvato House Of Cards dalla cancellazione | e su Kevin Spacey | “Merita

Robin Wright : «Date una seconda chance a Kevin Spacey» : Robin Wright tende la mano a Kevin Spacey. L’attrice, ex moglie di Sean Penn, è tornata a parlare di quello che era il protagonista, con lei accanto di House of Cards e che è stato allontanato dopo gli scandali sessuali in cui è rimasto coinvolto. «Credo che ogni essere umano», ha detto in un’intervista a Net-a-Porter, «abbia la capacità di rimettersi in piedi. Io credo nelle seconde occasioni o in qualunque altro modo le si vogliano chiamare. È ...

Robin Wright e Clement Giraudet si sono sposati (in gran segreto) : Sorpresa! Robin Wright ha sposato il suo bel Clement Giraudet. L’attrice, 52 anni, che a novembre vedremo protagonista assoluta di House of Cards, ha scelto una cerimonia intima nel Paese del suo fidanzato, manager della maison Saint Laurent, cioè in Francia. Al momento Robin Wright non ha rilasciato dichiarazioni: «Volevano una cerimonia molto intima e semplice, non una grande produzione», ha rivelato invece a People una fonte vicina alla ...

Svelata la data d’uscita di House of Cards 6 e un nuovo poster con Robin Wright sul trono (foto) : Netflix, in un colpo solo, ha svelato la data d'uscita di House of Cards 6 e un nuovo poster. La sesta e ultima stagione del political drama è stato anticipato da una lunga campagna promozionale, tra foto e teaser ambigui. Licenziato Kevin Spacey, in seguito alle pesanti accuse di molestie sessuali sul suo conto, la produzione della serie ha dovuto correre ai ripari, riscrivendo la sesta stagione, che sarebbe stata annunciata come quella ...

E così Robin Wright «usurpa» il trono di «House of cards» : Caschetto biondo, sguardo fiero, gambe incrociate, mani insanguinate. Robin Wright campeggia così, sulla locandina della sesta stagione di House of cards, di cui dal suo profilo Instagram annuncia la data della messa in onda americana: 2 novembre 2018. Nei panni austeri di Claire, Robin Wright siede proprio lì, come e dove un tempo c’era accomodato il marito Frank Underwood. Lui, la vera star dello show, di colpo cancellato quando il Kevin ...

House of Cards - parla Robin Wright : "Non conoscevo Kevin Spacey fuori dal set - tutti sorpresi" (Video) : “Do you feel like Netflix did the right thing in cutting ties [with Spacey]?” @savannahguthrie asks @RealRobinWright pic.twitter.com/nCKCec8sEd— TODAY (@TODAYshow) 9 luglio 2018 Nel vortice di commenti, dichiarazioni e testimonianze che sono circolate nei mesi scorsi dopo lo scandalo che ha riguardato Kevin Spacey, accusato da più part di molestie sessuali, mancava la sua moglie televisiva, ovvero Robin Wright.Solo ora, l'attrice che lo ha ...

House of Cards : Robin Wright e il rapporto con Kevin Spacey : A grandi falcate si avvicina il ritorno di House of Cards . Le riprese della sesta ed ultima stagione del thriller politico di Netflix - in esclusiva in Italia sulle frequenze di Sky - sono terminate ...

Le dichiarazioni di Robin Wright su Kevin Spacey in House of Cards - l’uomo e l’artista sul set (Video) : Sono arrivate in un'intervista tv le prime dichiarazioni di Robin Wright su Kevin Spacey in House of Cards e sulla loro esperienza sul set della serie dopo le accuse di violenza sessuale piovute addosso all'attore negli ultimi mesi. Spacey è stato accusato di molestie sessuali e aggressione da diversi attori e collaboratori, prima di essere licenziato con conseguente eliminazione del suo personaggio dalla serie Netflix che ha contribuito a ...

Robin Wright rompe il silenzio : «Kevin Spacey? Non lo conoscevo davvero» : Il silenzio Robin Wright non lo ho mai rotto. Di Kevin Spacey, la Claire Underwood di House of Cards non ha detto nulla, rifiutandosi nei mesi passati di commentare le accuse che sono state mosse al suo collega. Molestie, stupro, e mai una parola. Fino al 9 luglio, quando la Nbc ha mandato in onda un’intervista esclusiva. LEGGI ANCHE«House of Cards»: il primo trailer senza Kevin Spacey Robin Wirght, che licenziato Kevin Spacey s’è vista ...