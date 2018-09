Risultati Serie A Classifica aggiornata | diretta gol live score | resiste l' equilibrio a

Serie A 2018-2019 - Risultati e classifica dopo la seconda giornata. Goleada della Fiorentina - l’Inter non va oltre il pari : Le sfide domenicali della seconda giornata di Serie A consegnano alcuni risultati interessanti: l’Inter, dopo il tonfo di Reggio Emilia all’esordio, non va oltre il pari in casa contro il Torino. Finisce 2-2 con i nerazzurri che si fanno rimontare due reti. Goleada della Fiorentina , che schianta per 6-1 il Chievo, il quale la scorsa settimana aveva fatto tremare la Juventus. La SPAL, vittoriosa nel pomeriggio sul Parma per 1-0, ...

Risultati Serie A – Fiorentina in stile US Open - l’Inter pareggia fra i fischi : Genoa fra omaggi e vittoria : La Fiorentina ne rifila 6 al Chievo, fischi al Meazza per il 2-2 dell’Inter, mentre a Genoa applausi, tributi e una vittoria che fa sorridere: i Risultati delle gare di Serie A della seconda giornata Appuntamento con la seconda giornata di Serie A che non delude le attese in termini di gol ed emozioni. Dopo le vittorie di Juventus e Napoli di ieri, scende in campo l’Inter che non va oltre il 2-2 contro il Torino e perde ulteriore terreno ...