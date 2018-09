Riforma Pensioni 2018 Treu | “Quelle anticipate vanno cancellate | sono un' ingiustizia”

Riforma Pensioni : costi abbordabili per Quota 100 - ma secondo Damiano è penalizzante : Sono tante le misure in materia previdenziale ipotizzate dalla Lega e dal Movimento 5 Stelle ed inserite nel nuovo contratto di Governo siglato nei mesi scorsi. Si tratta della cosiddetta pensione di cittadinanza, del taglio alle pensioni d'oro, della flat tax e del superamento della precedente Legge Fornero [VIDEO]che ha penalizzato gran parte degli italiani. Circa 8 miliardi per Quota 100 Come ormai tanti sanno, la Quota 100 è uno dei ...

Riforma Pensioni - l’ex ministro Fornero d’accordo con Brambilla : “Non è innovativa. Già praticata dal Governo Monti” : L’ex ministro Elsa Fornero a InOnda (La7) sostiene che la proposta di Alberto Brambila è possibile e che già ai tempi del suo ministero si era parlato di un contributo di solidarietà per sanare una situazione non equa in materia pensioni stica L'articolo Riforma pensioni , l’ex ministro Fornero d’accordo con Brambilla : “Non è innovativa. Già praticata dal Governo Monti” proviene da Il Fatto Quotidiano.

Russia - Putin smussa la Riforma delle pensioni. Maxi corteo il 9 settembre : “Non vivremo abbastanza per andarci” : La riforma delle pensioni voluta da Vladimir Putin ha fatto scivolare la sua popolarità e trascinato in piazza decine di migliaia di persone. Una reazione insolita da parte dei cittadini russi nei confronti del leader del Cremlino che, vista la tensione, è apparso in diretta tv per annunciare in diretta qualche modifica al provvedimento. Una decisione presa anche in vista delle elezioni del 9 settembre, in cui nel Paese si vota per eleggere 26 ...