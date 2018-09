Rifiuti | M5S | No all' impianto di incenerimento ad Alcamo

Imperiapost L'informazione libera della tua città IMPERIA : APPALTO Rifiuti - LA DENUNCIA DEL M5S : 'TEKNOSERVICE HA LAVORATO SENZA CONTRATTO ... : 'Io in scienza e coscienza replica il sindaco Scajola non l'ho firmata, era la terza proroga che si faceva. Ho ritenuto di capire e ho ritenuto che potesse essere percorribile questa strada. L'...

Rifiuti : diffida del M5s all'Ars per ampliamento sesta vasca Bellolampo : I lavori alla sesta vasca della discarica di Bellolampo non hanno ancora ricevuto il via libera e per sollecitare il procedimento amministrativo per le modifiche sostanziali della piattaforma ...

Ladispoli - gestione Rifiuti : comunicato congiunto M5S quadrante Nord-Ovest : La gestione dei rifiuti continua ad essere la spada di Damocle della nostra regione. Ancora oggi non abbiamo un piano aggiornato, una direzione né visione politica che possa traghettare dalla situazione attuale, dove non ci sono discariche e gli impianti sembrano non soddisfare le necessità, ad un punto di arrivo e alla soluzione definitiva delle ...

Di Palma (M5S) : Rifiuti - al via differenziata all’avanguardia in VI Municipio : Roma – “Roma ricicla sempre piu’! La raccolta differenziata si espande sempre di piu’, dal centro alle periferie: e’ il turno di Tor Bella Monaca Vecchia, nel Municipio VI, che da oggi potra’ avvalersi di una raccolta dei Rifiuti porta a porta all’altezza di una grande Capitale europea. Il sistema, ricordiamolo, e’ semplice ma all’avanguardia: gli utenti esporranno i giusti contenitori tre ...

Rifiuti Municipio X - SI : Su nuova differenziata M5S si raccordi con AMA : Roma – “Nella migliore delle tradizioni grilline e’ comparso “strombazzante” solamente su Facebook lasciando praticamente senza informazioni moltissimi cittadini residenti nel X Municipio. Ci riferiamo al volantino informativo sulla nuova raccolta differenziata, la tanto blandita rivoluzione nella raccolta dei Rifiuti, che il M5S ha promosso e promesso come rivoluzionaria. Sul sito di Ama i gazebo sono indicati ...

RAI - MELONI CON LEGA-M5S : “SÌ A MARCELLO FOA”/ Voto Cda in bilico : Pd “Berlusconi Rifiuti patti segreti” : Nomine Rai, domani Voto in Cda: MELONI, "sì a MARCELLO Foa presidente". Mercoledì Commissione Vigilanza, Forza Italia verso il No: Fico, "non mi piace questa legge". Le ultime notizie(Pubblicato il Mon, 30 Jul 2018 20:50:00 GMT)

Milano : Verni (M5S) - bene operazione traffico Rifiuti - attendevamo svolta : Milsno, 26 lug. (AdnKronos) - "Esprimiamo soddisfazione relativamente all’operazione messa in atto dal Nucleo Forestale dei carabinieri di Milano, Pavia e Lodi. Dopo anni di denunce e attività politica svolta ad ogni livello, dalla consigliera regionale M5S Iolanda Nanni, alla consigliera comunale d

EMERGENZA Rifiuti Il M5S di Olbia vuole vederci chiaro : 'Porteremo il caso a livello nazionale' : Interrogazione del M5S in Comune. Sulla mancata raccolta dei RIFIUTI a Olbia si scatena la bagarre politica. Ad accendere per primo le polveri della polemica è il Movimento 5 Stelle con un'interrogazione presentata in Comune. I consiglieri Roberto Ferinaio e Teresa Piccinnu chiedono all'...

Rifiuti : Campo (M5S) - pulizia litorali? Circolare non basta servono interventi bonifica : Palermo, 4 lug. (AdnKronos) - "Ci sono coste siciliane che sono una vera e propria discarica. La Regione non può voltarsi dall’altra parte promettendo interventi spot, serve una massiccia operazione di bonifica. Per questa ragione, stiamo depositando un’interrogazione all’assessore Cordaro che incal

Rifiuti : Trizzino (M5S) - chiesto a ministero monitoraggio costante crisi Sicilia : Palermo, 3 lug. (AdnKronos) - "Il ddl del governo approvato in commissione Ambiente non risolve il caos Rifiuti in atto in Sicilia che ricade su Musumeci, in base ai poteri speciali concessi dal governo Gentiloni. Siamo in contatto con il ministro per l'Ambiente Sergio Costa al quale abbiamo chiesto