"Vedo in questo mantenimento del, come è stato per il rinvio del giudizio da parte di Moody's, che le agenzie distanno aspettando ledel governo". Così il ministro dell'Economia,, circa la conferma di Ficth dela BBB,con revisione dell'outlook da "stabile" a "negativo". Le agenzie hanno "correttamente sospeso il giudizio", ha dettoincontrando i giornalisti a Shanghai. Con i prossimi documenti ufficiali del governo"questi giudizi verranno corretti e verranno corretti in senso positivo".(Di sabato 1 settembre 2018)