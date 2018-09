Rating Italia | l' agenzia Fitch non lo tocca ma rivede al ribasso le previsioni

Italia - Fitch conferma il Rating a BBB<br>Il Ministro Tria : "Parleranno i fatti" : Il rating sovrano dell'Italia è stato confermato da Ficth a BBB (livello medio basso) con outlook, cioè la prospettiva di medio periodo, che è però passato da "stabile" a "negativo". Il giudizio dell'agenzia di rating, arrivato nella tarda serata di ieri a mercati ormai chiusi, parla chiaro: il debito pubblico dell'Italia resterà molto elevato e il Paese sarà "più esposto a potenziali shock".Tra le criticità sottolineate da Fitch troviamo la ...

Fitch conferma Rating BBB dell'Italia. Outlook da 'stabile' a 'negativo'. Rischio elezioni anticipate : Ritenendo la valutazione 'ampiamente giustificata alla luce delle attuali condizioni della nostra economia', fonti di Palazzo Chigi si dicono 'certe che ci saranno valutazioni integralmente positive, ...

Moody's rinvia il giudizio sul Rating dell'Italia : L'agenzia di rating Moody's, ha rinviato la decisione in merito al possibile downgrade revisione al ribasso del giudizio sul merito di credito del debito pubblico italiano. Alla base del rinvio, secondo quanto riportato dalla stessa agenzia, ci sarebbe la necessita' di comprendere con maggiore chiarezza le reali intenzioni dell'esecutivo in merito alla politica fiscale, con particolare riferimento all'implementazione e alle coperture di misure ...

Fitch conferma Rating Italia a 'BBB' - outlook a negativo da stabile : New York, 1 set., askanews, - Fitch ha tagliato a 'negativo' da 'stabile' l'outlook per la tenuta creditiza del nostro Paese, su cui il rating è rimasto pari a 'BBB'. Lo ha annunciato l'agenzia in un ...

Fitch conferma Rating Italia - Fidelity : in linea con nostre attese : Roma, 1 set., askanews, - Sul debito Italiano 'la decisione di Fitch non procedere al downgrade, ma cambiare la valutazione da neutrale a negativa e' in linea con le nostre aspettative, dato che la ...

Fitch conferma Rating sull'Italia - ma prospettive negative : L'agenzia di valutazione dell'affidabilità di credito americana Fitch ha confermato il rating "BBB" dell'Italia ma ha rivisto al ribasso le prospettive da...

Rating Italia - Fitch peggiora l'outlook : Fitch boccia , a metà, l'Italia. L'agenzia ha peggiorato le prospettive sul Rating sovrano del nostro paese, portandole da 'stabili' a 'negative . Secondo gli esperti, le politiche economiche del ...

Italia - Fitch conferma il Rating a BBB<br>Il Ministro Tria : "Parleranno i fatti" : Il rating sovrano dell'Italia è stato confermato da Ficth a BBB (livello medio basso) con outlook, cioè la prospettiva di medio periodo, che è però passato da "stabile" a "negativo". Il giudizio dell'agenzia di rating, arrivato nella tarda serata di ieri a mercati ormai chiusi, parla chiaro: il debito pubblico dell'Italia resterà molto elevato e il Paese sarà "più esposto a potenziali shock".Tra le criticità sottolineate da Fitch troviamo la ...

Rating Italia - l'agenzia Fitch non lo tocca ma rivede al ribasso le previsioni : Il Rating dell'Italia rimane stabile a BBB, ma le previsioni sono passate a "negative". Questa è la decisione dell'agenzia Fitch che in tal modo ha voluto sottolineare le criticità di fronte alle quali si trova il nostro Governo. Secondo gli esperti della società newyorkese, l'attuale esecutivo rischia di portare ad un allentamento fiscale che "lascerebbe l'alto livello di debito pubblico Italiano più esposto a potenziali shock", con "i rischi ...

Fitch conferma Rating dell'Italia - ma taglia outlook a negativo per rischio collasso Governo : Teleborsa, - Fitch ha lasciato invariato il rating "BBB" sull'Italia ma ha rivisto al ribasso le previsioni " il cosiddetto outlook " da stabili a negative. L'agenzia di rating prevede con il Governo ...

Fitch conferma il Rating dell'Italia ma con outlook negativo : Fitch conferma il rating 'BBB' all'Italia, ma taglia l'outlook da 'stabile' a 'negativo' e mette in guardia sul fatto che le promesse contenute nel 'Contratto' del governo sono incoerenti con il calo ...

Fitch conferma Rating dell'Italia - ma taglia outlook a negativo per rischio collasso Governo : Fitch ha lasciato invariato il rating "BBB" sull'Italia ma ha rivisto al ribasso le previsioni " il cosiddetto outlook " da stabili a negative. L'agenzia di rating prevede con il Governo M5s e Lega un ...

L’agenzia di valutazione del credito Fitch ha confermato il Rating BBB per l’Italia - ma ha rivisto ha rivisto l’outlook a “negative” : L’agenzia di valutazione del credito Fitch, una delle tre più influenti al mondo tra quelle che si occupano di rating, ha confermato il rating BBB per l’Italia, ma ha rivisto ha rivisto l’outlook (cioè le prospettive) a “negative”, da “stabili”. The post L’agenzia di valutazione del credito Fitch ha confermato il rating BBB per l’Italia, ma ha rivisto ha rivisto l’outlook a “negative” appeared first on Il Post.

“Nel 2019 si torna al voto”. Italia a rischio secondo le agenzie di Rating : riforme costose : “L’inverno sta arrivando” è una frase celebre dei protagonisti di Games of Thrones (Il Trono di Spade, ndr.), fortunata serie TV prodotta dalla HBO e campione di incassi. Immaginate adesso di vedere Di Maio e Salvini nei panni dei personaggi fantasy ideati da George RR Martin. Perché per l’Italia saranno mesi durissimi. A ‘ribadirlo’ è l’agenzia di rating Fitch: nella serata di ieri è arrivata conferma ...