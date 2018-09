blogo

: Rai 2 trasmette un film in lingua originale: il direttore si scusa su Twitter - SerieTvserie : Rai 2 trasmette un film in lingua originale: il direttore si scusa su Twitter - tvblogit : Rai 2 trasmette un film in lingua originale: il direttore si scusa su Twitter - Varych4 : Rai 2 trasmette un film in lingua originale: il direttore si scusa su Twitter -

(Di sabato 1 settembre 2018) Telespettatori di Rai 2 disorientati daltv della prima serata di sabato 1 settembre, andato in onda in. "Tutti i sospetti su mia madre", thriller americano del 2016 diretto da Doug Campbell, è stato trasmesso infatti in inglese, lasciando di stucco quanti si erano sintonizzati su Rai 2 per un sabato "Nel segno del giallo".prosegui la letturaRai 2unin: ilsisupubblicato su TVBlog.it 01 settembre 2018 22:26.