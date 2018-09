Rai 2 trasmette un film in lingua originale | il direttore si scusa su Twitter

blogo

(Di sabato 1 settembre 2018) Telespettatori di Rai 2 disorientati daltv della prima serata di sabato 1 settembre, andato in onda in. "Tutti i sospetti su mia madre", thriller americano del 2016 diretto da Doug Campbell, è stato trasmesso infatti in inglese, lasciando di stucco quanti si erano sintonizzati su Rai 2 per un sabato "Nel segno del giallo".E in effetti chi ha seguito ildall'inizio si è trovato in un giallo, ovvero quello del mancato doppiaggio della pellicola. Le segnalazioni sono arrivate rapidamente sue la rete è corsa ai ripari: dopo una ventina di minuti dall'inizio, ilè stato interrotto e sostituito con "Quel nostro piccolo segreto", già in palinsesto per domani. Ad annunciarlo, e arsi anche per l'errore a nome della rete, ilAndrea Fabiano. Per un errore, ilprevisto stasera su @RaiDue e' andato in onda in. Ora ...