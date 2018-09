Quote Serie A | ecco tutti i consigli di William Hill

Probabili formazioni / Parma Juventus : Bernardeschi in evidenza. Quote e ultime novità live (Serie A) : Probabili formazioni Parma Juventus: le Quote e le ultime novità live sugli schieramenti delle due squadre. Tanti gli assenti in casa gialloblu, solito dubbio sul modulo per Allegri(Pubblicato il Sat, 01 Sep 2018 18:02:00 GMT)

Serie A – Dopo la vittoria del Milan - prosegue la terza giornata : tutte le Quote William Hill : Il match tra Milan e Roma ha aperto la terza giornata di Serie A, ecco tutte le quote William Hill delle gare di oggi e domani La terza giornata di Serie A promette di regalare emozioni prima della sosta per la Nazionale. Per l’occasione scenderanno in campo anche le Migliori quote nelle giornate di campionato di William Hill. Il bookmaker, inoltre, dà il benvenuto ai nuovi utenti con il codice ITA250, che prevede 250 euro di bonus. Dopo ...

Pronostici Serie A / Quote e scommesse : quale esito esatto al Tardini? (anticipi 3^ giornata) : Pronostici Serie A: le Quote e le scommesse per le partite valide come anticipi della terza giornata del primo campionato italiano, oggi sabato 1 settembre.(Pubblicato il Sat, 01 Sep 2018 17:23:00 GMT)

PRONOSTICI SERIE B / Scommesse e Quote : Padova favorito nel derby col Venezia (2^ giornata) : PRONOSTICI SERIE B: le quote e le Scommesse sulle partite in programma il 1 e 2 settembre 2018 e valide per la seconda giornata della cadetteria, stagione 2018-2019.(Pubblicato il Sat, 01 Sep 2018 17:13:00 GMT)

Probabili formazioni / Bologna Inter : Ivan Perisic in copertina. Quote - ultime novità live (Serie A) : Probabili formazioni Bologna Inter: le Quote e le ultime novità live sugli schieramenti delle due squadre. Inzaghi si affida ancora a Falcinelli e Santander, Nainggolan pronto all'esordio(Pubblicato il Sat, 01 Sep 2018 15:49:00 GMT)

PROBABILI FORMAZIONI / Bologna Inter : Falcinelli vs Icardi - il duello. Quote - ultime novità live (Serie A) : PROBABILI FORMAZIONI Bologna Inter: le Quote e le ultime novità live sugli schieramenti delle due squadre. Inzaghi si affida ancora a Falcinelli e Santander, Nainggolan pronto all'esordio(Pubblicato il Sat, 01 Sep 2018 14:03:00 GMT)

PRONOSTICI SERIE A / Scommesse e Quote : tutto su Parma Juventus (anticipi 3^ giornata) : PRONOSTICI SERIE A: le quote e le Scommesse per le partite valide come anticipi della terza giornata del primo campionato italiano, oggi sabato 1 settembre.(Pubblicato il Sat, 01 Sep 2018 14:01:00 GMT)

Probabili formazioni / Parma Juventus : tutti gli eredi di Buffon. Quote - ultime novità live (Serie A) : Probabili formazioni Parma Juventus: le Quote e le ultime novità live sugli schieramenti delle due squadre. Tanti gli assenti in casa gialloblu, solito dubbio sul modulo per Allegri(Pubblicato il Sat, 01 Sep 2018 13:00:00 GMT)

Probabili formazioni / Bologna Inter : partita speciale per Poli. Quote - ultime novità live (Serie A) : Probabili formazioni Bologna Inter: le Quote e le ultime novità live sugli schieramenti delle due squadre. Inzaghi si affida ancora a Falcinelli e Santander, Nainggolan pronto all'esordio(Pubblicato il Sat, 01 Sep 2018 12:01:00 GMT)

PRONOSTICI SERIE B / Quote e scommesse : focus su Carpi Cittadella (2^ giornata) : PRONOSTICI SERIE B: le Quote e le scommesse sulle partite in programma il 1 e 2 settembre 2018 e valide per la seconda giornata della cadetteria, stagione 2018-2019.(Pubblicato il Sat, 01 Sep 2018 10:48:00 GMT)

Pronostici Serie B/ Quote e scommesse sulle partite (2^ giornata - 1-2 settembre) : Pronostici Serie B: le Quote e le scommesse sulle partite in programma il 1 e 2 settembre 2018 e valide per la seconda giornata della cadetteria, stagione 2018-2019.(Pubblicato il Sat, 01 Sep 2018 08:22:00 GMT)

Probabili formazioni/ Parma Juventus : Quote - le ultime novità live (Serie A 3^ giornata) : Probabili formazioni Parma Juventus: le quote e le ultime novità live sugli schieramenti delle due squadre. Tanti gli assenti in casa gialloblu, solito dubbio sul modulo per Allegri(Pubblicato il Sat, 01 Sep 2018 07:35:00 GMT)

Probabili formazioni/ Bologna Inter : Quote - le ultime novità live (Serie A 3^ giornata) : Probabili formazioni Bologna Inter: le quote e le ultime novità live sugli schieramenti delle due squadre. Inzaghi si affida ancora a Falcinelli e Santander, Nainggolan pronto all'esordio(Pubblicato il Sat, 01 Sep 2018 07:31:00 GMT)

PROBABILI FORMAZIONI / Milan Roma : Calhanoglu - un rientro importante. Quote - novità live (3^ giornata Serie A) : PROBABILI FORMAZIONI Milan Roma: le Quote e le ultime novità live su moduli e titolari per il grande anticipo di stasera a San Siro (Serie A, 3^ giornata)(Pubblicato il Fri, 31 Aug 2018 18:59:00 GMT)