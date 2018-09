“Questo è il Milan che vogliamo” | la foto che fa impazzire i tifosi rossoneri

sportfair

: 'Il #Milan può tornare grande, essere il capitano di questo club un onore e un orgoglio' ??? Le parole di Alessio… - DiMarzio : 'Il #Milan può tornare grande, essere il capitano di questo club un onore e un orgoglio' ??? Le parole di Alessio… - shokurobi : RT @CAVALLO_BN: #Biglia sul 2-1 del #Milan si attacca all’arbitro come a dire “questo lasciacelo”. Nulla di che, ma se l’avesse fatto #Chie… - 63Jump : @Fra_Lu77 @largentana @PatrizioGamboni @OfficialASRoma Come fate a nn vedere che la squadra ancora va alla metà e n… -

(Di sabato 1 settembre 2018)vittorioso e sorridente, isono davvero al settimo cielo dopo il successo sulla Roma di ieri sera Ilnella serata di ieri ha vinto, giocando molto bene, contro la Roma a San Siro. La squadra di Gattuso si è imposta per 2-1 ed anche sugli spalti la felicità era evidente. Unain particolare ha colpito i, quella del trio Leonardo-Maldini-Kakà, festanti e sorridenti dopo la rete di Cutrone. “Questo è ilche vogliamo”, ribadiscono isui social, contenti di vedere la vecchia guardia al lavoro per far tornare il club nel gotha del calcio. Ci si domanda come mai queste mosse non sono state fatte prima. Persone esperte, che tengono ale conoscono l’ambiente, sarebbero dovute arrivare ben prima in società. Adesso guardarsi alle spalle è inutile, ilè atteso da nuove sfide nell’ambito del ...