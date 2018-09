Quel rapporto tra Icardi e Spalletti nella grafia

Angelo Scola - il rapporto con Papa Francesco e Quel lo che non sapremo mai del conclave : “Una fake news, costruita in modo tale da sembrare la più plausibile”. Il cardinale Angelo Scola , arcivescovo emerito di Milano, bolla così il suo essere stato Papa bile nel conclave che ha eletto Jorge Mario Bergoglio. Il porporato ripercorre la Sede Vacante del 2013 nel libro intervista autobiografico Ho scommesso sulla libertà (Solferino), scritto a quattro mani con l’inviato di Avvenire Luigi Geninazzi. “Non ho mai creduto – afferma ...

Mafie - rapporto Dia : “A Roma gruppi criminali sempre più assimilabili a Quel li di Sicilia - Calabria e Campania” : Il blitz contro il clan dei Casamonica risale solo ai ieri. E non si fatica a credere che “nella Capitale, tra i gruppi criminali , si evidenziano sempre di più organizzazioni assimilabili al modus operandi di associazioni mafiose, come quelle in Sicilia , Calabria e Campania“. Nell’ultimo rapporto semestrale della Direzione Investigativa Antimafia si legge che in alcune aree della Capitale ci sono formazioni criminali che, ...

Sarah Ferguson e Quel rapporto (ancora) speciale con Andrea di York : Harry d’Inghilterra non avrebbe mai rinunciato alla presenza di Sarah Ferguson al suo matrimonio con Meghan Markle. Chi, in fondo, non vorrebbe una zia così? Simpatica, qualche scandalo che oggi non sembra più tanto grave, professionista di espressioni buffe, mai grama di sorrisi e, soprattutto, grande amica di mamma Diana, di cui il principe è ormai considerato il vero erede, per carattere, generosità e intenti. Sarah, poi, dalla royal ...