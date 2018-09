Psg-Nimes 4-2 | Neymar | Di Maria | Mbappé e Cavani firmano il poker

DIRETTA/ Nimes Psg (risultato finale 2-4) streaming video Dazn : la chiude Cavani! : DIRETTA Nimes Psg: info streaming video e tv della partita, valida per la quarta giornata del campionato francese della Ligue 1. In campo alle ore 17.00.(Pubblicato il Sat, 01 Sep 2018 19:11:00 GMT)

Il Psg vince con il brivido : il solito Mbappé regala il successo contro il Nimes : Quarta vittoria consecutiva per il Psg in Ligue 1 ma che rischi nel match in trasferta contro il Nimes. La partita sembra mettersi subito in discesa per il club ospite, doppio vantaggio firmato da Neymar e Di Maria, la partita sembra già in cassaforte dopo i primi 45 minuti, poi il Psg esce dal campo ed il Nimes trova il pareggio prima con Bobichon e poi con Savanier su calcio di rigore. Sembra finita ma il solito Mbappé regala tre punti ...

Probabili formazioni Nimes-Psg - Ligue 1 giornata 4 1-09-2018 : In quella che potrebbe essere una partita a senso unico, il neopromesso Nîmes affronta il Paris Saint-Germain (PSG) sette volte vincitore della Ligue 1 allo Stade des Costières, con queste squadre che si incontrano ora per la prima volta dall’aprile 1993. Dopo un ottimo inizio del campionato in L1 nel 2018/19 con due vittorie consecutive con l’Angers in trasferta (4-3) e col Marseille in casa (3-1), il Nîmes ha infine perso la ...