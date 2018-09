Pronostico Barcellona vs Huesca | La Liga 2-9-2018 e Analisi

lanotiziasportiva

: Stamattina ho fatto un PRONOSTICO ed ho AZZECCATO JUVE MANCHESTER UNITED E BARCELLONA INTER. - matteociminari : Stamattina ho fatto un PRONOSTICO ed ho AZZECCATO JUVE MANCHESTER UNITED E BARCELLONA INTER. - R94SIMO : Il mio pronostico: Barcellona campione d'Europa 2018/2019. #ChampionsLeague #UCLdraw - samuandrian : @InterCM16 Il mio pronostico: Barcellona Shakhtar Lione -

(Di sabato 1 settembre 2018) La-2019, 3^ giornata,, probabili formazioni edi, domenica 2 settembre. Consigli per la tua scommessa vincente., domenica 2 settembre. Lapropone una sfida interessante tra una grande di Spagna a punteggio pieno che riceve una sorprendente neopromossa., probabili formazioni edel match. Come arrivano? Ilvola a punteggio pieno come il Real Madrid, dopo esser passato sul campo del Valladolid grazie ad una rete di Dembelé. Un successo che ha bissato quello del primo turno con l’Alaves. Sino ad ora gli impegni per la squadra di Ernesto Valverde non sono stati elevati, quindi puntiamo sul segno 1 oppure Over. L’sfida Messi dopo aver raccolto 4 punti tutti in trasferta all’esordio assoluto in. Sino al 2008 non aveva ancora varcato la ...