Probabili formazioni Serie A Moduli | scelte e mosse degli allenatori per le partite

Bologna-Inter - terza giornata Serie A : orario d’inizio e su che canale vederla in tv. Le Probabili formazioni : Riscattare un deludente avvio di campionato e dare inizio alla corsa verso i piani alti della classifica. L’Inter non può permettersi un altro passo falso dopo la sconfitta a Sassuolo e il pareggio interno col Torino, ma sulla strada dei nerazzurri c’è il Bologna, che oggi, sabato 1 settembre, sfiderà al Dall’Ara i ragazzi guidati da Spalletti per far dimenticare ai propri tifosi il passo falso nel derby con la SPAL e il ...

Parma-Juventus - terza giornata Serie A : orario d’inizio e su che canale vederla in tv. Le Probabili formazioni : La terza giornata di Serie A 2018-2019, inaugurata ieri sera con il match Milan-Roma, comincia ad entrare nel vivo. Questa sera, alle ore 20.30, va in scena l’incontro Parma-Juventus allo stadio Ennio Tardini del capoluogo di provincia emiliano. I bianconeri, favoriti sulla carta, vogliono raccogliere il terzo successo consecutivo, per rimanere a punteggio pieno in classifica; la formazione crociata, che finora ha accumulato un solo punto ...

Probabili formazioni 3^ giornata Serie A 2-9-2018 : Le ultimissime di Fiorentina-Udinese: Pussetto dal 1’, ancora spazio per Eysseric Nonostante un primo tempo non brillantissimo, il largo risultato con il Chievo spinge Pioli a confermare in blocco gli undici che scendono in campo, anche visto il non completo recupero di Pjaca e la squalifica perdurante di Veretout. Anche Velazquez non cambia granchè dopo il successo interno con la Samp, confermando in blocco la difesa con Larsen, Nuytinck, ...

Probabili formazioni Watford vs Tottenham - Premier League 02-09-2018 : Le Probabili Formazioni di Watford-Tottenham, Premier League 2018/2019, Ore 17.00: Undici titolare per gli Hornets; due assenze pesanti per gli Spurs. La domenica di Premier League, valevole per la 4^giornata, si chiude con il match di alta classifica di Vicarage Road tra i padroni di casa del Watford e il Tottenham. Come arrivano Watford e Tottenham? Gli Hornets arrivano con il morale alle stelle grazie alle 3 vittorie in altrettanti match di ...

