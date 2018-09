Presidenziali Brasile Ignacio Lula da Silva non potrà candidarsi

AMERICA/BRASILE - Elezioni Presidenziali : i Vescovi invitano i candidati a un dibattito : Secondo i sondaggi, al 19% vi è il militare riservista Jair Bolsonaro, candidato dell'estrema destra, che Gomes descrive come "un politico emergente grazie alla crisi politica, candidato con un ...

Presidenziali Brasile - dai vescovi il confronto tv : ... subentrato due anni fa alla leader del Partito dei lavoratori Dilma Roussef accusata di corruzione in una fase di profonda recessione per l'economia brasiliana. Ma quello di ottobre si profila come ...

Brasile : senza Lula ballottaggio Presidenziali imprevedibile

Brasile - Procura impugna la candidatura di Lula a Presidenziali : Solo qualche ora dopo la formalizzazione della candidatura dell'ex presidente Luis Inacio Lula da Silva alle elezioni presidenziali del 7 ottobre, la Procuratrice generale del Brasile, Raquel Dodge, ...

Presidenziali Brasile - candidato promette di chiudere Ambasciata palestinese - : Ha strette relazioni con il Brasile nel campo del commercio, dello sport e della cultura. Inoltre la comunità araba in Brasile è molto forte. Mediamente tra il 20 e 30% dei brasiliani ha discendenti ...

Brasile : generale vice del candidato alle Presidenziali Bolsonaro difende partecipazione dei militari alla vita politica : Brasilia, 10 ago 18:22 - , Agenzia Nova, - I militari devono partecipare di più alla vita politica brasiliana. Lo sostiene il generale della riserva Hamilton Mourao, candidato a vicepresidente con il candidato delle destre Jair Bolsonaro. "Non possiamo rimanere nascosti nelle nostre ...

Brasile - primo dibattito tv per le Presidenziali - senza Lula : ... in caso di fallimento, sarà probabilmente candidato Fernando Haddad.Esasperati dai continui scandali di corruzione, molti brasiliani sono stanchi della politica, tanto che secondo due recenti ...

Brasile : Pt candida Lula a Presidenziali : ANSA, - BRASILIA, 4 AGO - Il Partito dei lavoratori , Pt, brasiliano si riunisce oggi a San Paolo per ufficializzare la candidatura di Luiz Inácio Lula da Silva, in carcere dal 7 aprile con una ...

Brasile : Pt presenta candidatura di Lula a Presidenziali

Lula si candida alle elezioni Presidenziali in Brasile nonostante la condanna : ... affinché l'economia torni ad essere forte ed il Brasile un Paese rispettato nel mondo'. L'ex presidente Lula è stato condannato in primo grado a 12 anni e un mese di carcere per corruzione e ...

Brasile : ex militare Bolsonaro candidato a Presidenziali

Brasile : Lula insiste - 'sarò candidato' a Presidenziali

Brasile - Lula conferma la sua candidatura alle Presidenziali : Brasile, Lula conferma la sua candidatura alle presidenziali Brasile, Lula conferma la sua candidatura alle presidenziali Continua a leggere L'articolo Brasile, Lula conferma la sua candidatura alle presidenziali proviene da NewsGo.