Premier League | Sarri fa 4 su 4 | il Chelsea batte il Bournemouth e torna in vetta alla

Premier League 2018-2019 - risultati e classifica quarta giornata : vola in testa il Chelsea di Maurizio Sarri : Il Chelsea di Maurizio Sarri sta letteralmente dominando questo avvio della Premier League 2018-2019. Oggi i Blues hanno infatti sconfitto il Bournemouth per 2-0 infilando la quarta vittoria consecutiva in altrettante partite disputate: i ragazzi dell’ex tecnico del Napoli hanno faticato a imporsi e hanno sbloccato la partita soltanto negli ultimi venti minuti. Al 72′ il neo entrato Giroud, dopo una bella combinazione con Alonso, ha ...

Premier League - il Liverpool stende il Leicester : la papera di Alisson però è clamorosa [VIDEO] : Quarto successo consecutivo del Liverpool in campionato, i reds nel finale però rischiano dopo il clamoroso errore di Alisson Il Liverpool continua il suo cammino vincente in Premier League, inanellando il quarto successo consecutivo nella trasferta col Leicester vinta 2-1. La squadra di Jurgen Klopp passa in vantaggio al 10′ con Sadio Mane, allo scadere il raddoppio di Roberto Firmino, nella ripresa accorciano le distanze i padroni ...

Probabili Formazioni Watford vs Tottenham - Premier League 02-09-2018 : Le Probabili Formazioni di Watford-Tottenham, Premier League 2018/2019, Ore 17.00: Undici titolare per gli Hornets; due assenze pesanti per gli Spurs. La domenica di Premier League, valevole per la 4^giornata, si chiude con il match di alta classifica di Vicarage Road tra i padroni di casa del Watford e il Tottenham. Come arrivano Watford e Tottenham? Gli Hornets arrivano con il morale alle stelle grazie alle 3 vittorie in altrettanti match di ...

Probabili Formazioni Burnley vs Manchester United - Premier League 02-09-2018 : Le Probabili Formazioni di Burnley-Manchester United, Premier League 2018/2019, Ore 17.00: Undici titolare per i Clarets; Red Devils con il ritorno di Lindelof. La domenica di Premier League valevole per la 4^giornata si chiude con il match di Turf Moor tra i padroni di casa del Burnley e il Manchester United. Come arrivano Burnley e Manchester United? Clarets che arrivano da una doppia batosta nelle ultime due gare. Prima la sconfitta in ...

Probabili Formazioni Cardiff City vs Arsenal - Premier League 02-09-2018 : Le Probabili Formazioni di Cardiff City-Arsenal, Premier League 2018/2019, Ore 14.30: Cambio modulo per i Bluebirds; 11 titolare per i Gunners. La domenica di Premier League, valevole per la 4^giornata, mette di fronte al Cardiff City Stadium i padroni di casa del Cardiff City e l’Arsenal. Come arrivano Cardiff City e Arsenal? I Bluebirds arrivano a questa sfida con tutti gli sfavori del pronostico, ma con la consapevolezza che prima ...

Fifa 19 : annunciati i canditati al POTM di agosto della Premier League : La Premier League ha annunciato pochi minuti fa la lista dei sette candidati al POTM, il premio Player of the Month, del mese di agosto e si tratta di. Marcos Alonso Neil Etheridge Sadio Mane Benjamin Mendy Lucas Moura Roberto Pereyra Virgil Van Dijk Il vincitore del POTM di agosto verrà annunciato la prossima settimana […] L'articolo Fifa 19: annunciati i canditati al POTM di agosto della Premier League proviene da I Migliori di Fifa.

Pronostico e Probabili Formazioni Manchester City-Newcastle United - Premier League 01-09-2018 : Le Probabili Formazioni di Manchester City-Newcastle United, Premier League 2018/2019, Ore 18.30: Ancora assente Gabriel Jesus nei Cityzens; Magpies con Rondon dal 1′. Il sabato di Premier League, che apre la 4^giornata, si chiude con il match dell’Ethiad Stadium tra i padroni di casa del Manchester City e il Newcastle United. Come arrivano Mancester City e Newcastle United? I Cityzens arrivano a questa sfida, che li vede ...

Pronostico e Probabili Formazioni Chelsea-Bournemouth - Premier League 01-09-2018 : Le Probabili Formazioni di Chelsea-Bournemouth, Premier League 2018/2019, Ore 16.00: Blues con l’11 visto nel match precedente; Cherries con Smith squalificato. Nel sabato valevole per la 4^giornata di Premier League va in scena il match a Stamford Bridge tra i padroni di casa del Chelsea ed il Bournemouth. Come arrivano Chelsea e Bournemouth? I Blues comandano momentaneamente la classifica a punteggio pieno grazie alle 3 vittorie ...

Pronostico e Probabili Formazioni Leicester City-Liverpool - Premier League 01-09-2018 : Le Probabili Formazioni di Leicester City-Liverpool, Premier League 2018/2019, Ore 13.30: Assente Vardy nelle Foxes; ancora gli 11 titolari per i Reds. Il sabato di Premier League, valevole per la 4^giornata, si apre con la sfida del King Power Stadium tra i padroni di casa del Leicester City e il Liverpool. Come arrivano Leicester City e Liverpool? Le Foxes si avvicinano al match con 2 vittorie consecutive ottenute nelle prime 3 gare di ...

Premier League : tracollo United - il Tottenham vince 3-0 a Old Trafford : Il gol di Kane e la doppietta di Lucas Moura stendono la formazione di Mourinho, che ora rischia grosso

Premier League - Sarri show : Chelsea e Jorginho da record : Nella terza giornata di campionato il centrocampista ex Napoli ha completato più passaggi dell'insieme dei giocatori della squadra avversaria