Ponte Scafa | arrivano i bus navetta Dal 2019 i lavori per rifarlo nuovo

FDI : Ponte Scafa - Raggi partecipi a Consiglio Straordinario : Roma – “Come noto domani alle 12.30 si terra’ a Fiumicino il Consiglio comunale Straordinario in merito alla chiusura del Ponte della Scafa. Come segnalato da Fdi anche il senso unico alternato si e’ rivelato un palliativo che non risolve le criticita’ sulla mobilita’ cittadina che interessa, e’ bene ricordarlo, sia i residenti che i pendolari. La presidente Di Pillo e’ scomparsa dai radar, ...

Roma - riaperto il Ponte della Scafa a senso unico alternato : ok a pedoni e mezzi Cotral : senso unico alternato. Ok anche pedoni, Cotral e mezzi soccorso. È stato riaperto parzialmente intorno alle 6.20 il Ponte della Scafa che collega direttamente Ostia con Fiumicino, e che era stato ...

Roma : Code e tratto chiuso su A1 - riaperto Ponte Scafa : Roma – chiuso sulla A1 Milano-Napoli il tratto tra Orvieto e Fabro verso Firenze, per un incidente, verificatosi alle ore 7.30 circa, che ha visto coinvolti un camion e un’automobile all’altezza del km 433. Il camion si è ribaltato e ha preso fuoco occupando parte della carreggiata sud dove il traffico scorre solo in emergenza e al momento si registra 1 km di coda. All’interno del tratto chiuso il traffico è bloccato con ...

Riaperto il Ponte della Scafa - code da Ostia verso Fiumicino - : La viabilità sarà consentita in una sola corsia e a senso unico alternato. Potranno attraversare il ponte le automobili, i ciclomotori, i mezzi di soccorso e i mezzi Cotral. Rimane chiuso il passaggio ...

Ponte della Scafa - riapre a senso unico. Montino : 'Tre mesi per la messa in sicurezza' : 'Domani mattina è confermato, domani alle ore 6 ci sarà l'apertura del Ponte. Non sarà un'apertura totale ma soltanto una carreggiata per senso di marcia, alternato, con un passaggio pedonale di circa ...

Ponte della Scafa. Bordoni (FI) : “Interventi immediati” : “Dopo la chiusura del Ponte della Scafa, come era prevedibile, questa mattina si sono riscontrati enormi disagi sulla circolazione in particolare sulla via del Mare. Attualmente per andare da Fiumicino-Isola Sacra a Ostia (e viceversa) il tempo minimo stimato e’ non meno di 50 minuti. Siamo ancora in tempo per attuare immediatamente delle soluzioni per decongestionare la circolazione, che ancora e’ a livelli ...

Fiumicino : Ponte della Scafa - sopralluogo del Genio militare : Si e’ svolto questa mattina sul ponte della Scafa il sopralluogo tecnico alla presenza del Genio militare. Oltre al capo di Stato Maggiore del Genio militare, colonnello Ardemio Chiarvesio e ai suoi tecnici, erano presenti il vicesindaco di Fiumicino, Ezio di Genesio Pagliuca, la presidente del consiglio comunale Alessandra Vona, la consigliera regionale Michela Califano, il dirigente tecnico del Comune Massimo Guidi, la presidente del X ...

Roma - lavori sul Ponte della Scafa : tolte 500 tonnellate di asfalto : Sono state tolte già circa 500 tonnellate di asfalto sul Ponte della Scafa, dove da stamattina è in corso un sopralluogo del sesto Reggimento del Genio pionieri per verificare la fattibilità di un ...

Roma - 25 cm di asfalto “pesano” sui giunti del Ponte della Scafa. Il 29 agosto la riapertura (parziale) : Ci sono ben 25 centimetri di asfalto a “pesare” sui già fragili giunti del Ponte della Scafa, il cavalcavia sul Tevere chiuso ormai lunedì pomeriggio, unico collegamento sul litorale Romano fra Ostia e il comune di Fiumicino. Lo hanno evidenziato i tecnici dell’Astral – società regionale competente per il tratto di strada – nella riunione operativa in Regione Lazio, durante la quale sono stati evidenziati i primi risultati delle ...

Ponte della Scafa - Sindacato dei trasporti : 'Chiusura? Assurdo apprendere notizia dalla stampa' : Che la chiusura del Ponte della Scafa stia creando disagi ad Ostia e Fiumicino è ormai assodato, ma ogni giorno il turbinio di polemiche che ha sollevato il provvedimento voluto da Astral circa la ...

FI : Ponte della Scafa - subito commissione in Campidoglio : Roma – “Ci fa piacere apprendere dal sindaco di Roma l’annuncio pubblico della rimozione di un materasso, ma vorremmo che si affrontasse con piu’ attenzione e sollecitudine da parte del Campidoglio l’emergenza relativa al Ponte della Scafa. Si deve supportare il X Municipio con mezzi e risorse per affrontare questa emergenza”. Lo dichiarano il Capogruppo di Forza Italia in Assemblea Capitolina Davide Bordoni e ...

Roma - Ponte della Scafa chiuso. Ipotesi piattaforma con le barche per collegare Ostia e Fiumicino : come nel 1974 : Un ponte di appena 200 metri in assenza del quale si è costretti a fare un “giro” di ben 35 km, sia in auto che a piedi. E’ a dir poco grottesco quanto sta accadendo in queste ore sul litorale Romano, tra Ostia e Fiumicino. Considerando che in 44 anni non è cambiato nulla, come dimostra un filmato dell’Istituto Luce risalente al giugno 1974 che documenta come l’allora sindaco di Roma, Clelio Darida, fu costretto a chiedere all’Esercito Italiano ...

Roma - la chiusura del Ponte della Scafa manda in tilt la viabilità Ostia – Fiumicino : “Il Ponte rimarrà chiuso a tempo indeterminato”. La riunione tecnica conferma l’allarme improvviso arrivato nella serata di mercoledì. “Le condizioni della struttura appiono molto preoccupanti”, spiegano fonti informali a ilfattoquotidiano.it. Il Ponte della Scafa, unico collegamento diretto fra la frazione Romana di Ostia e il comune di Fiumicino, potrebbe essere a rischio crollo. Così, dopo gli allarmi più o meno urgenti su Ponte e Viadotto ...