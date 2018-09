Ponte Morandi | il nuovo video del crollo | passa il camion Basko | poi il blackout

Ponte Morandi - il nuovo video del crollo : passa il camion Basko - poi il black out : Il black out delle telecamere di Autostrade, che non hanno ripreso il momento del crollo del Ponte Morandi, non è stato causato da una manomissione. È quanto emerge dalle indagini della squadra mobile ...

GENOVA - Ponte Morandi : VIDEO SECRETATO - COSA RIVELERÀ?/ Ultime notizie - testimonianza choc di 2 sopravvissuti : PONTE MORANDI, Cda Autostrade fa sapere di aver rispettato tutti gli obblighi prescritti dalla concessione: i ministri Toninelli e Di Maio all'attacco sui social contro la società.(Pubblicato il Sat, 01 Sep 2018 13:48:00 GMT)

«Ponte Morandi non è sicuro» : la lettera di febbraio accusa Autostrade e Ministero : Il direttore manutenzioni della società scriveva sette mesi fa alla Direzione vigilanza e al Provveditorato perché fosse approvato urgentemente il progetto di rinforzo del viadotto di Genova: "Fate presto, è necessario incrementare la sicurezza". La replica di Autostrade: "Interpretazione fuorviante" Crollo Ponte Genova, tiranti "ridotti del venti per cento": Ministero e Autostrade sapevano " Crollo Ponte Genova, l'investigatore scelto da ...

Ponte Morandi - Di Maio ai vecchi governi : “Pagherete pure voi” : Ponte Morandi, Di Maio ai vecchi governi: “Pagherete pure voi” Una battaglia legale contro Autostrade, la famiglia Benetton e i… L'articolo Ponte Morandi, Di Maio ai vecchi governi: “Pagherete pure voi” proviene da Essere-Informati.it.

Genova - Ponte Morandi : spunta un video secretato : cosa rivelerà?/ Ultime notizie - scontro Autostrade Toninelli : ponte Morandi, Cda Autostrade fa sapere di aver rispettato tutti gli obblighi prescritti dalla concessione: i ministri Toninelli e Di Maio all'attacco sui social contro la società.(Pubblicato il Sat, 01 Sep 2018 12:12:00 GMT)

"Il Ponte Morandi si è alzato - poi quel volo e il buio. Vivi per miracolo : ora ci sposiamo" : La tragedia li ha sfiorati, ma sono ancora qui, salvi: Natalya Yelina (per gli amici Natasha) e il suo fidanzato Eugeniu sono sopravvissuti al crollo del ponte Morandi a Genova e hanno deciso di sposarsi. "Abbiamo deciso in questi giorni: ci sposiamo. Lo faremo in chiesa, per ringraziare il cielo di essere ancora qui. quel giorno Dio ha conservato un nido per noi, per salvarci", ha affermato la donna al Corriere della Sera, che ricostruisce il ...

“La nostra paura…”. Sopravvissuti al crollo del Ponte Morandi - ricordano i drammatici momenti. E adesso arriva il bellissimo annuncio : L’Italia continua a leccarsi le ferite. Il crollo del Ponte Morandi, il viadotto della A10 venuto giù a Genova lo scorso 14 agosto e che ha causato la morte di 43 persone, ha rovinato l’estate 2018 del Bel Paese. Del resto, è cambiata anche l’agenda politica con lo scontro aperto tra Autostrade, la famiglia Benetton, e l’esecutivo Conte (specie con i ministri in quota 5 Stelle). Intanto, c’è anche un video tra il ...

Cosa potrebbe rivelare il video secretato sul crollo del Ponte Morandi : La procura di Genova sta indagando sul black-out registrato da una telecamera della società Autostrade installata all'imboccatura di Ponte Morandi. L'obiettivo dei giudici è quello di accertare che non vi siano state eventuali manomissioni delle riprese dopo il crollo. Esiste infatti un altro video in mano alla procura di Genova che riprende il momento del crollo di Ponte Morandi, lo scorso 14 agosto. Si tratta di ...

Ponte Morandi : editori doneranno libri testo ad alunni famiglie colpite : Gli editori italiani doneranno i libri scolastici agli alunni che sono stati coinvolti dal crollo del Ponte Morandi di Genova. Lo annuncia il presidente dell’Associazione Italiana editori, Ricardo Franco Levi. “Ci siamo già attivati insieme al Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca per definire le modalità che consentano di dare corso alle donazioni“, ha precisato il presidente del gruppo Educativo di Aie, ...

Ponte Morandi - il caso dei sensori non istallati. «Avrebbero salvato vite» : Sentiti i consulenti del Politecnico: avrebbero salvato vite. L’azienda scelse sistemi più semplici e rinviò

Ponte Morandi - danni a 1.432 aziende Nuovo video del crollo in Procura : Cda Autostrade: «rispettati obblighi della Concessione». Di Maio: «Consiglio di tacere». Camusso (Cgil): «Evitare che le aziende lascino Genova»

Genova - crollo Ponte Morandi : la Procura ha un nuovo video : Gli inquirenti avrebbero un nuovo video, per il momento top secret, riguardo al crollo del ponte Morandi a Genova il 14 agosto scorso. Ad annunciarlo all'Ansa è il Procuratore del capoluogo ligure, Francesco Cozzi, il quale ravvisa anche come il video non sia stato diffuso per evitare l'inquinamento delle prove. Ed emerge un particolare: le telecamere, negli istanti precedenti il crollo, avrebbero subito un black out. Gli inquirenti si basano ...

Autostrade - Ponte Morandi "Obblighi rispettati"/ Genova ultime notizie - Di Maio "Crollo non era nel contratto" : ponte Morandi, Cda Autostrade fa sapere di aver rispettato tutti gli obblighi prescritti dalla concessione: i ministri Toninelli e Di Maio all'attacco sui social contro la società.(Pubblicato il Fri, 31 Aug 2018 19:42:00 GMT)

Crollo Ponte Morandi - piovono le critiche sul CdA di Autostrade : Teleborsa, - " Autostrade per l'Italia estende i beneficiari delle esenzioni dai pedaggi nell'area genovese , rispetto alla prima area di esenzione già operativa per chi viaggia sulle seguenti tratte, ...