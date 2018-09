motorinolimits

: Pole storica di Raikkonen e prima fila rossa a Monza - BarbaraPremoli : Pole storica di Raikkonen e prima fila rossa a Monza - MotoriNoLimits : Pole storica di Raikkonen e prima fila rossa a Monza - Florofilla : RT @gabriele_dolce: Storica #Pole di #Raikkonen al #MonzaGP #Vettel secondo e prina fila tutta #Ferrari #ForzaFerrari -

(Di sabato 1 settembre 2018) La magia diarriva a far dissolvere le nuvole nere come la pece che pochi minutidelle qualifiche del GP d’Italia si sono avvicinate al circuito. Ma la tenuta pioggia non si è vista e alla roulette della F1 ha vinto il rosso, quelle delle Ferrari di Kimie Sebastian Vettel, che … L'articolodiMotoriNoLimits Auto, F1, motori, turismo, stili di vita.