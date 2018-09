Pmi | a settembre le banche battono cassa Cosa fare per combattere la finta stretta del

ilfattoquotidiano

(Di sabato 1 settembre 2018) “poi verrà ma senza il sole”, cantava Peppino Gagliardi nel 1970. Potrebbe diventare l’inno ufficiale degli imprenditori che hanno rapporti problematici, ma non ancora compromessi, con gli istituti di credito. Perché il rientro dalle vacanze si presenterà davvero senza quel metaforico “sole” rappresentato dal rubinetto del credito che, dopo 10 anni di sistematica e costante contrazione e contrariamente alle dichiarazioni propagandistiche degli ultimi tempi, non ha sicuramente ripreso ad erogare finanza alle piccole-medie imprese, che rappresentano il 90% del tessuto produttivo del nostro Paese. I segnali sono inequivocabili: numerose segnalazioni da parte di piccoli imprenditori meravigliati dal sollecito ricevuto dalleper la restituzione di quanto ottenuto in prestito. Lehanno problemi di bilancio evidenti: non riescono più a(eticamente) fatturato ...