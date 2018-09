'Piangi - non mi interessa' - maestra prende per il collo bimbi all'asilo : sospesa : Pizzicotti, strattoni e vessazioni ai bambini dell'asilo. sospesa per sei mesi dall'insegnamento una maestra d'asilo di 55 anni reggiana, accusata di maltrattamenti fisici e psicologici nei confronti ...

Verona - la donna rinchiusa nel cassone : “Mi dicevano Piangi pure - non ti sentirà nessuno” : L’incubo della quarantaquattrenne polacca chiusa in una grande cassa delle mele per due settimane ai confini con l'autostrada Milano-Venezia, nelle vicinanze di Sommacampagna (Verona). “piangi, lamentati pure. Tanto qui non ti sente nessuno. E se muori, ti buttiamo nel lago”, è quanto le avrebbero detto l’imprenditore-amante e il complice arrestati.Continua a leggere