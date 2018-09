Perugia | tutto pronto per il Barton Park Day

A Perugia l’edicola lanciata dai giovani che rivoluziona la cultura : “400 titoli da tutto il mondo - la qualità paga” : “Restituire senso alla professione di libraio, che oggi è troppo spesso semplificata”. È questo l’obiettivo di Antonio Brizioli, che con il collettivo da lui fondato, chiamato “Emergenze”, ha aperto Edicola 518 due anni fa a Perugia. Un chiosco in pieno centro storico, in via Sant’Ercolano, dall’aspetto di un’edicola tradizionale ma del tutto innovativo e unico nel suo genere. Ponendosi in contrapposizione con le librerie mainstream, ...