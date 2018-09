Perché Trump ha deciso di tagliare i fondi all' Onu per i rifugiati palestinesi

Perché McCain odiava Trump : E riguardavano i valori, l'onore, due visioni del mondo opposte, opposti modi di intendere la politica e quello che la politica doveva fare per i cittadini. Quando Donald Trump tenne il discorso che ...

Perché i sostenitori di Trump non credono che sia corrotto : Quel che i sostenitori del presidente temono non è la corruzione del diritto degli Stati Uniti, ma della sua identità tradizionale. Leggi

Rischio impeachment : ecco cosa rischia Donald Trump e Perché : L'unica strada per metterlo sotto accusa resterebbe quindi quella politica dell'impeachment. L'impeachment è una prospettiva verosimile? I democratici dicono che non è una priorità. Ma se dovessero ...

Perché le cose potrebbero mettersi davvero male per Trump : C'è un rischio concreto di impeachment? L'impeachment, lo ricordiamo, è una procedura politica e non giuridica. Perché venga avviata, è sufficiente la maggioranza semplice della camera dei deputati. ...

L'incubo del partito Democratico sulla profezia di Trump : Perché rischiano di sparire : La sua battuta sulla possibile "ondata rossa", il rosso e' il colore del GOP nella politica USA, mentre il blu e' quello dei DEM, era diretta a contrastare la "previsione" della "ondata blu", data ...

Perché Trump può martellare il Turkish Stream per colpire Putin : ... il presidente turco Recep Erdogan ha lanciato la sua rappresaglia, annunciando che boicotterà i prodotti elettronici americani, puntando principalmente il dito contro i beni dell'economia digitale, ...

Perché la lira turca è crollata. Trump esulta e aumenta i dazi : Sono geopolitiche, monetarie e macroeconomiche le ragioni che hanno innescato la crisi valutaria in Turchia nel giorno in cui la lira tracolla sul dollaro del 12% al minimo storico di 6,2. Le pressioni di Erdogan sulla Banca centrale sono uno dei principali fattori di vulnerabilità...

Perché la lira turca è crollata. Trump esulta e aumenta i dazi : Sono geopolitiche, monetarie e macroeconomiche le ragioni che hanno innescato la crisi valutaria in Turchia nel giorno in cui la lira tracolla sul dollaro del 12% al minimo storico di 6,2. Le pressioni di Erdogan sulla Banca centrale sono uno dei principali fattori di vulnerabilità...

Perché è grazie ai tanti nemici che lo combattono che Donald Trump è in vetta al mondo : E' il destino di Trump avere tanti nemici, ma e' questo destino di super-contestato che l'ha portato dov'e', in cima al mondo politico USA e anche in cima al mondo in senso letterale. Come imprenditore era gia' stato criticato dai media economici, e l'accusa era di non essere cosi' miliardario come lui vantava: durante le primarie, si ricordera', mostro' ...

Trump ha ragione sul Tap. Tabarelli spiega Perché è strategico : Abbiamo una responsabilità strategica nell'energia e nella politica e il Tap è il punto su cui misurare questa capacità. Nei giorni scorsi è stato sostenuto da parte di autorevoli esponenti che parte ...

Ecco Perché non mi ha convinto la visita di Conte a Trump : La sintonia tra Usa e Italia, o almeno la sintonia tra Trump e Conte, si basa sul fatto che entrambi sono "outsider" della politica " dice il presidente " ed entrambi rappresentano "il cambiamento " ...

Perché Trump silura l'Europa germanocentrica : Il commento di Edoardo Narduzzi, manager, imprenditore ed editorialista, sull'azione di Trump in Europa Difficile, al momento, dire se l'accelerazione agli equilibri internazionali innescata dall'...

La lezione di Trump agli economisti della sinistra : Perché la sua ricetta funzione : Nei primi 18 mesi di governo, comunque, ha dato un assaggio concreto di dove l'economia reale americana possa arrivare . Per ora e' il 4,1% in un solo trimestre, che sembrava un miraggio a tanti, non ...

Perché il Nord Stream 2 è motivo di discordia tra Trump e Putin : Roma. C'è un altro fronte che lega i destini dell'Ucraina a quelli dell'Europa, un tratto geopolitico che in questi giorni collega Kiev alle prossime mosse di Bruxelles. A delinearlo è lo stesso ...