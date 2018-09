Perché sui social si è tornato a parlare di Cristina D' Avena

agi

: RT @pippo_platania: Perché anche sui social,si parla poco di questo fatto gravissimo? - Glascovia : RT @pippo_platania: Perché anche sui social,si parla poco di questo fatto gravissimo? - lucab962 : RT @pippo_platania: Perché anche sui social,si parla poco di questo fatto gravissimo? - cla5s : RT @pippo_platania: Perché anche sui social,si parla poco di questo fatto gravissimo? -

(Di sabato 1 settembre 2018) Se in Italia esiste un personaggio che mette tutti d’accordo, al quale tutti indistintamente siamo affezionati e che, in un’orda di affetto psichedelico ci raggruppa tutti nello stesso abbraccio, ricchi e poveri, Nord e Sud, isolani e terrestri, quello è certamenteD’. Un personaggio che è entrato nelle nostre vite da piccoli e che non abbiamo mai dimenticato. La voce della nostra infanzia, delle sigle dei cartoni animati, quei cartoni animati che, forse perché troppo nostalgici, ci piace definire come unici e irripetibili. Sarà ricordata anche in eterno per la versione italiana in fiction del personaggio di Licia, rappresentazione fisica della brava ragazza per eccellenza, personaggio dall’evidente spiccato mood democristiano, che si concedeva, inspiegabilmente, come unico atto di ribellione verso il sistema, alle ...