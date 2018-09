Perché Chiara Ferragni e Fedez si sono sposati a Noto | in Sicilia

Chiara Ferragni - a pochi giorni dal matrimonio la mamma rivela : «Non è stata sempre felice...». Ecco Perché : È partito il conto alla rovescia per il matrimonio dell'anno, quello tra Chiara Ferragni e Fedez. Le nozze si svolgeranno sabato primo settembre a Noto, in Sicilia. E a pochi giorni...

Chiara Ferragni hot su Instagram : Sei mamma - Perché ti conci così? : Una gonna decisamente provocante ha mandato in tilt i fan di Chiara Ferragni. La prossima sposa (il matrimonio con Fedez è previsto per il 1 settembre) ha pubblicato una foto in cui la si vede indossare una gonna nera più "vedo" che "non vedo" per una serata in discoteca. Il look non è piaciuto a tutti però e come sempre c'è qualche haters che si aggira in rete pronto a sfoderare livore. "Sei una mamma, perché ti conci in quel modo? Non ti sta ...

Fedez Vs il professor Valotti della Bocconi/ "Chiara Ferragni sospesa Perché copiava?" Arriva la smentita : Un'altra gioia per Fedez e Chiara Ferragni che hanno ottenuto il dietrofront (e le scuse) del professor Valotti della Bocconi che aveva raccontato un imbarazzante aneddoto(Pubblicato il Wed, 08 Aug 2018 14:04:00 GMT)

Vaccini - Perché non prendere una posizione chiara - una volta per tutte? : (Foto: Pan American Health Organization/Flickr) Ipotesi a non finire e utilizzo smodato di condizionali: questo è ciò che i giornali negli ultimi giorni sono costretti a inserire nelle pagine di cronaca politica a proposito dell’infinita diatriba sulle vaccinazioni obbligatorie. perché se già da tempo il dibattito è scivolato dal piano scientifico a quello politico, adesso si tratta perlopiù di scontri su questioni burocratiche, mescolate ...

Chiara Ferragni non voleva sposarsi e spiega Perché ha smesso di allattare : Il matrimonio tra Chiara Ferragni e Fedez è fissato per settembre 2018. L’influencer ammette però d’aver avuto dei dubbi e risponde alle critiche su suo figlio Leone. Il primo settembre 2018 Chiara Ferragni darà ufficialmente inizio a una nuova fase della propria vita, sposando Fedez, in quello che si preannuncia uno dei matrimoni più seguiti dell’anno. Intervistata da Vanity Fair però la nota influencer, in grado di creare un impero ...

Fedez e Chiara Ferragni non battezzeranno Leone - il rapper spiega perchè : Fedez e Chiara Ferragni hanno deciso di non battezzare il loro primogenito Leone, il rapper replica alle critiche social attraverso Instagram Fedez e Chiara Ferragni hanno ammesso che non battezzeranno Leone. Il rapper e la fashion blogger si sposeranno in comune a Noto, evitando il rito religioso e per lo stesso motivo hanno deciso di non dare il sacramento neanche al primogenito. Le critiche social hanno sommerso i due Vip dalla nascita ...

Dichiarazione dei redditi - Perché è meglio conservare uno scontrino di troppo che uno di meno : È noioso stare attenti a non distruggerli dopo l’acquisto, ricordarsi di toglierli dal portafogli e poi metterli da parte e, ancora di più, catalogarli per anno. Però bisogna farlo: siamo tutti condannati a conservare gli scontrini se vogliamo essere sicuri di non pagare di più del dovuto. Alle prese con le dichiarazioni dei redditi, per i contribuenti sorgono i primi dubbi, sia davanti al Modello 730 che al Modello redditi Persone Fisiche (ex ...

Il prof di Chiara Ferragni : "Sospesa 6 mesi Perché copiava agli esami" : Chiara Ferragni ? 'La beccarono a copiare durante gli esami e la feci sospendere 6 mesi. Se l'è legata al dito: ogni volta che mi vede per strada, mi fa il gesto dell'ombrello '. Giovanni Valotti, ...