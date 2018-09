Per le strade di Genova con la Polizia stradale

Festa del Fatto - “Autostrade? Umiliazione e vergogna Per lo Stato che firmò quelle concessioni. Se è vero governo del cambiamento le revochi” : “C’è Umiliazione e vergogna da cittadini per lo Stato che ha firmato quelle concessioni ad Autostrade”. E per prima cosa “un funzionario pubblico che firma contratti di quel tipo va chiamato a parlarne”. “Se il governo è davvero quello del cambiamento le revochi”. Ovvero “metta a gara e si ritorni a un ruolo proprio dello Stato”. Dal palco della Festa del Fatto Quotidiano in corso nel parco ...

Ponte Morandi - il nuovo video di Autostrade Per l’Italia : passa il camion Basko - un blackout e poi il crollo : La polizia ha diffuso un nuovo video del crollo del Ponte Morandi, sulla A10, a Genova, avvenuto lo scorso 14 agosto. Le immagini sono state registrate dalle telecamere di Autostrade per l’Italia, ma un temporaneo blackout non permette di vedere l’esatta dinamica del crollo. Dopo l’incidente, il sistema di videosorveglianza stringe sul luogo del disastro. L'articolo Ponte Morandi, il nuovo video di Autostrade per ...

Contratto Stato-Autostrade - Per Toninelli Perfetto scandalo bipartisan : Teleborsa, - "Un perfetto scandalo bipartisan, una vergogna consumata a mio avviso alle spalle dello Stato e dei cittadini". E' quanto sostiene il Ministro alle Infrastrutture e Trasporti Danilo ...

Fast&Fourious Vol 2 sulle strade di Alassio - altri 2mila euro di sanzione Per il temerario "pilota" : Essere stato fermato prima in autostrada dalla Polizia Stradale con una macchina senza assicurazione, poi dalla Polizia di Stato di Alassio intervenuta a seguito delle numerose segnalazioni circa il ...

Migranti - l’88enne che sfama 250 senzatetto Per le strade di Roma : L’angelo dei Migranti e dei poveri si chiama Dino, ha 88 anni e sfama più di 250 persone al giorno grazie al cibo invenduto di commercianti e supermercati che appoggiano il progetto. Fra gli indigenti 50% italiani e 50% stranieri. Rimane acceso il dibattito sull’emergenza degli sbarchi dei Migranti verso l’Italia. Papa Francesco, dopo aver visionato i video con le torture inflitte agli ultimi sbarcati con le loro condizioni ...

REGIONE SICILIANA - 100 MLN per parcheggi e 45 Per strade provinciali : "Questa iniziativa " dichiara Musumeci - rientra nella politica del governo regionale di sostenere gli enti locali in un'opera di riqualificazione del proprio patrimonio infrastrutturale e dotare il ...

Atlantia : possibile ingresso Cdp in Autostrade Per l'Italia - cosa comporterebbe? : La condizione necessaria però è che la politica non intervenga direttamente nella gestione aziendale, lasciando il compito a manager e professionisti del settore". Così Andrea Caraceni, ...

Napoli - parcheggio abusivo spa : sono 3.600 i padroni delle strade. Multe Per tre milioni : mai pagate : Per combattere il nemico bisogna conoscerlo perfettamente, così negli ultimi mesi la «mappa» dei parcheggiatori abusivi di Napoli che un tempo era custodita gelosamente al comando...

Genova - Autostrade : presentate opzioni Per demolire e ricostruire viadotto : "Abbiamo presentato - nei tempi nei quali ci eravamo impegnati a farlo - una serie di opzioni di demolizione e di ricostruzione del viadotto Polcevera , che saranno in parte sovrapposte, confermando ...

Ponte Morandi - Autostrade : “Presentate opzioni Per demolizione e ricostruzione”. Toti : “Abbattuto in 30 giorni” : Vertice tra Autostrade, Regione Liguria e Comune di Genova sull’abbattimento e la ricostruzione del Ponte Morandi, crollato il 14 agosto. Il piano per la demolizione, ha annunciato il governatore Giovanni Toti, potrà essere esecutivo in un mese. “Oggi abbiamo presentato – nei tempi nei quali ci eravamo impegnati a farlo – una serie di opzioni di demolizione e di ricostruzione del viadotto Polcevera, che saranno in parte ...

«Zona rossa “corretta” Per le imprese» Autostrade illustra piano abbattimento | : Primi sì al ponte di Renzo piano. Fincantieri e Autostrade trattano: oggi vertice in Regione. Il sindaco: «Vogliamo far riprendere il lavoro»